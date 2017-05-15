«تجار دبي» يدشن دليلاً شاملاً للشركات الإماراتية

دبي (الاتحاد)

أطلق برنامج «تجار دبي»، أحد مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي النوعية لدعم ريادة الأعمال، مشروع تطبيق «انعتني» الذي يعتبر نقلة نوعية في المشاريع التي تنسجم مع رؤية مدينة دبي الذكية، والتي تخدم المشاريع الوطنية الإماراتية، حسب بيان أمس.

وحضر حفل إطلاق المشروع الذي أقيم في حي دبي للتصميم الشيخ ذياب بن خليفة آل نهيان، وحمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، وعبدالله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وحشد من رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية في دبي. ويعتبر التطبيق الذكي منصة تجارية رقمية للشركات والمؤسسات الوطنية في دولة الإمارات، حيث يشكل مرجعاً ودليلاً شاملاً للشركات والمشاريع التي يملكها الشباب المواطنون في مختلف القطاعات الاقتصادية، ويضم التطبيق حالياً أكثر من 1000 مشروع وطني تتوزع على أكثر من 6 قطاعات اقتصادية. ويساعد التطبيق الهيئات الاتحادية والمحلية في التعرف إلى الخدمات والقطاعات الاقتصادية التي ينشط بها الشباب المواطن، وطلب أو شراء هذه الخدمات أو المنتجات حسب احتياجات كل دائرة أو هيئة بما ينسجم مع توصيات الحكومة الرشيدة بدعم الشباب المواطن ورواد الأعمال، وتبرز أهمية التطبيق في كونه يوفر مظلةً تجمع المشاريع الوطنية التخصصية، مما يساعد في تحديد القطاعات المستهدفة، وأبرز الشركات الوطنية العاملة فيها، مما يسهل التواصل مع هذه الشركات والاستفادة من خدماتها. ويحمل التطبيق الذكي اسم «انعتني» المستوحى من رجال السوق القديم الذين كانوا لا يترددون في مساعدة الغير، حيث يعكس الاسم طبيعة المواطن الإماراتي المحب للخير، حيث ينسجم الاسم تماماً مع فعاليات عام الخير الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

ومع تدشين المشروع الجديد، يرتفع عدد المشاريع التجارية التي أطلقها برنامج تجار دبي إلى 27 مشروعاً على مدار السنوات الماضية، مما يعكس التزام البرنامج بمساعدة رواد الأعمال من الشباب المواطن على تحقيق طموحاتهم وأحلامهم المهنية.

واعتبر بوعميم أن التطبيقات الذكية تعتبر مستقبل الأعمال خصوصاً أنها تنسجم مع التوجه الحكومي نحو الخدمات الذكية كخيار لصناعة المستقبل، مشيداً بفكرة مشروع «انعتني» الذي يشكل إضافة متميزة لسوق العمل الإماراتية.

وأكد هشام الشيراوي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة دبي ورئيسة لجنة الاختيار والتحكيم في برنامج تجار دبي إلى أن المشروع ينطلق من فكرة مبتكرة محورها غياب دليل شامل للمشاريع الوطنية، معتبراً أن تجميع هذه المشاريع في تطبيق ذكي، يحوي مميزات تتيح التواصل والمشاركة في دورات تدريبية، يشكل نقلة نوعية في مجال مشاريع ريادة الأعمال.

وقال الشيراوي، إن برنامج تجار دبي نجح في تحقيق الإضافة لرواد الأعمال عبر تسخير مختلف إمكاناته لدعم هذه الفئة من الشباب المواطن، معتبراً أن أي نجاح يحققه الشباب المواطنون هو نجاح للوطن والمواطن وبيئة الأعمال، وستكون له انعكاسات إيجابية على الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص بما يحقق مصلحة الدولة ومجتمع أعمالها.

ولفت عبدالله الزعابي، المؤسس لتطبيق «انعتني» إلى أن قاعدة بيانات الدليل تضم حتى الآن أكثر من 1000 شركة، في حين نتوقع أن يرتفع عدد المشاريع ضمن التطبيق إلى 5000 شركة مع نهاية العام الحالي، مؤكداً العمل حالياً على مشروع توقيع مذكرات تفاهم وشراكة مع عددٍ من برامج دعم المشاريع الوطنية.

وأشار الزعابي إلى أن المشروع كذلك ساهم في إيجاد 5 فرص وظيفية دائمة، حيث يتطلب تحديث التطبيق وجود فريق عمل متخصص في تقنية المعلومات قائم على هذه المهمة، مشيراً في هذا المجال إلى أن الكادر المشرف على التطبيق يتألف من كفاءات مواطنة شابة.