دبي (الاتحاد)
أطلقت «اقتصادية دبي» و«فيزا»، النسخة الثانية من «أسبوع أمن البطاقات في دولة الإمارات»، وهي حملة توعية تنظمها المؤسستان للسنة الثانية على التوالي، وتهدف إلى تشجيع العملاء على اتباع عادات تسوق إلكتروني آمنة لحماية أنفسهم من مختلف عمليات الاحتيال المرتبطة بالمدفوعات. ويتمحور موضوع الحملة حول التسوق الآمن عبر الإنترنت، وتستطلع خلاله «فيزا» و«اقتصادية دبي» آراء العملاء في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لتشكيل رؤية واضحة حول تجاربهم ومواقفهم وسلوكياتهم فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية.
وقال محمد راشد لوتاه الرئيس التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي: «مع تسارع وتيرة نمو قطاع التجارة الإلكترونية في البلاد، يشكل ’أسبوع أمن البطاقات في دولة الإمارات‘ فرصة هامّة وملائمة لتثقيف المتسوقين حول الاستخدام الآمن للإنترنت. ويسلط هذا الاستطلاع الضوء على الفرص العديد التي تم اغتنامها في هذا القطاع، مع تحديد مجموعة من التحديات التي لا تزال ماثلة أمامه. ولا سيما أن استمرار نمو هذا القطاع بات يعتمد حالياً على جودة التجارب المقدمة للعملاء، والحفاظ على أمن تعاملاتهم رغم تزايد حجمها».
|
ومن جهة أخرى، انخفض عدد متسوقي الإنترنت غير الدائمين- الذين يقومون بعمليات شرائية عبر الإنترنت كل 2- 3 أشهر أو أقل- إلى النصف خلال عام واحد، أي من 20% إلى 10% عام 2017.
|
وقال نيل فيرنانديز، مدير إدارة المخاطر في «فيزا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»: «يتوجه العملاء في الإمارات العربية المتحدة نحو الإنفاق والتسوق عبر شبكة الإنترنت بصورة متنامية، لذا من الضروري ضمان ثقتهم في نظام الدفع الإلكتروني».