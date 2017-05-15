دبي (الاتحاد)

أطلقت «اقتصادية دبي» و«فيزا»، النسخة الثانية من «أسبوع أمن البطاقات في دولة الإمارات»، وهي حملة توعية تنظمها المؤسستان للسنة الثانية على التوالي، وتهدف إلى تشجيع العملاء على اتباع عادات تسوق إلكتروني آمنة لحماية أنفسهم من مختلف عمليات الاحتيال المرتبطة بالمدفوعات. ويتمحور موضوع الحملة حول التسوق الآمن عبر الإنترنت، وتستطلع خلاله «فيزا» و«اقتصادية دبي» آراء العملاء في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لتشكيل رؤية واضحة حول تجاربهم ومواقفهم وسلوكياتهم فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية.

وقال محمد راشد لوتاه الرئيس التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي: «مع تسارع وتيرة نمو قطاع التجارة الإلكترونية في البلاد، يشكل ’أسبوع أمن البطاقات في دولة الإمارات‘ فرصة هامّة وملائمة لتثقيف المتسوقين حول الاستخدام الآمن للإنترنت. ويسلط هذا الاستطلاع الضوء على الفرص العديد التي تم اغتنامها في هذا القطاع، مع تحديد مجموعة من التحديات التي لا تزال ماثلة أمامه. ولا سيما أن استمرار نمو هذا القطاع بات يعتمد حالياً على جودة التجارب المقدمة للعملاء، والحفاظ على أمن تعاملاتهم رغم تزايد حجمها».

وخلص الاستطلاع إلى أن غالبية العملاء الإماراتيين (56%) باتوا من متسوقي الإنترنت الدائمين الذين يجرون على الأقل عملية شرائية واحدة أسبوعياً، مقارنةً مع 39% في استطلاع العام الماضي.

ومن جهة أخرى، انخفض عدد متسوقي الإنترنت غير الدائمين- الذين يقومون بعمليات شرائية عبر الإنترنت كل 2- 3 أشهر أو أقل- إلى النصف خلال عام واحد، أي من 20% إلى 10% عام 2017.

أشار الاستطلاع إلى أن بعض العملاء يترددون في الدفع إلكترونياً مقابل بعض السلع والخدمات التي يشترونها عبر الإنترنت. وفي جميع فئات المنتجات التي شملها الاستطلاع، ظهر فرق بنسبة 4- 12% بين العملاء الذين يشترون ويدفعون ثمن السلع والخدمات عبر الإنترنت. وما زال هاجس ضمان الأمان عند التسوق عبر الإنترنت يحظى بأهمية بالغة لدى المتسوقين الإماراتيين، ومع ذلك أظهر الاستطلاع بأنه كلما استخدم العملاء بطاقاتهم ازداد شعروهم بالأمان؛ حيث وصل عدد مستخدمي بطاقات الدفع الذين يشعرون بالأمان عند الدفع عبر الإنترنت إلى 79% مقابل 37% ممن لا يستخدمون البطاقات.

وقال نيل فيرنانديز، مدير إدارة المخاطر في «فيزا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»: «يتوجه العملاء في الإمارات العربية المتحدة نحو الإنفاق والتسوق عبر شبكة الإنترنت بصورة متنامية، لذا من الضروري ضمان ثقتهم في نظام الدفع الإلكتروني».