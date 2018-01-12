«الربح الكبير» في انتظار عملاء «ميتسوبيشي»



تاريخ النشر: السبت 13 يناير 2018 تقدم الحبتور للسيارات، الوكيل الرسمي لميتسوبيشي في الإمارات العربية المتحدة، عروضاً رائعة على جميع سيارات ميتسوبيشي خلال مهرجان دبي للتسوق. وسيتيح عرضها «الربح الكبير» لثلاثين عميلاً فرصة الفوز بسيارة مماثلة لتلك التي يشترونها، بالإضافة إلى مجموعة من المزايا المجانية لجميع عملاء ميتسوبيشي. وتتضمن المزايا المجانية تأميناً مجانياً، خدمة مجانية للسيارة لغاية 30,000 كم، ضماناً لمدة 5 سنوات أو100,000 كم، تظليل الزجاج من Llumar، وحماية التنجيد والصبغ ScotchgardTM. إلى جانب ذلك، يمكنهم شراء سيارتهم المفضلة من فئة SUV من دون أن تطبق عليها نسبة فائدة، وذلك لعملاء باجيرو فقط وأيضاً الحصول على 2% من قيمة السيارة كمبلغ إضافي عند استبدال سياراتهم القديمة لأي من سيارت ميتسوبيشي.