«اقتصادية أبوظبي» تطلع على احتياجات المصانع والتعرف على طبيعة استثماراتها

أبوظبي (الاتحاد)

واصل مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي جولاته الميدانية إلى المصانع الجديدة التي تم تشغيلها في أبوظبي خلال العام 2016، بهدف متابعة أداء هذه المصانع والاطلاع على متطلباتهم واحتياجاتهم، لما من شأنه أن يمكنهم من تحقيق أعلى معدلات التنافسية في القطاع الصناعي.

وقام وفد مكتب تنمية الصناعة برئاسة أحمد هلال البلوشي، مدير عام المكتب بالإنابة، بزيارة مصنعين هما مصنع الجوزاء للصناعات الفنية المتخصص في صناعة مقاطع حديدية مفتوحة بالتشكيل على البارد وصناعة الأطر والهياكل المعدنية اللازمة للتشييد وأجزاء منها والبالغة قيمته الاستثمارية 15 مليون درهم، ومصنع سونجوون بوليسس للمضافات المتخصص في صناعات الفايبرجلاس والبلاستيك والإسفنج والبالغة قيمته الاستثمارية 4.65 مليون درهم.

وأكد أحمد هلال البلوشي، خلال زياراته الميدانية لهذه المصانع، أهمية هذه الصناعات التي تسهم بشكل كبير في تدعيم الصناعات التي تستهدفها الخطة الاستراتيجية الصناعية المحدثة «2017 – 2021»، خاصة صناعة المعدات والمنتجات البلاستيكية ومنتجات المعادن المشتقة، بحيث تكون هذه القطاعات مدعومة من قبل الصناعات الرئيسية والقائمة حالياً في الإمارة، وهي الحديد والصلب والألمنيوم والبتروكيماويات.

وقال البلوشي: إن الجولات الميدانية المتواصلة لمكتب تنمية الصناعة إلى المنشآت الصناعية الجديدة تجسد حرص حكومة إمارة أبوظبي على تقديم جميع أشكال الدعم للمستثمرين في القطاع الصناعي من خلال توفير العديد من المزايا التي من شأنها أن تمكنهم من إنجاح استثماراتهم.

واطلع البلوشي خلال زيارته للمصنعين، في منطقة خليفة الصناعية، على طبيعة العمل فيها وآلية الإنتاج والتسويق لمنتجاتها، بدءاً من دخول المنتج للتصنيع، وانتهاء ببيعه وتسويقه في السوق المحلي والخارجي، مؤكداً في هذا السياق حرص دائرة التنمية الاقتصادية على تقديم الاستشارات والدعم الفني لتصدير منتجات هذه المصانع بما يسهم في تعزيز صادرات الإمارة، وذلك من خلال تقديم العديد من البرامج والندوات التعريفية للصادرات المحلية بما يمكنها من دخول الأسواق بتنافسية عالية.

وأشار البلوشي إلى أن الهدف الرئيس من هذه الزيارات هو الاطلاع على التحديات والمعوقات التي تواجه الاستثمارات الصناعية الجديدة في أبوظبي، بهدف تذليلها وخلق المزيد من الفرص والمميزات الجاذبة لهذه الاستثمارات، وذلك بالاستفادة من تجارب المشاريع الاستثمارية القائمة.

وكرم أحمد هلال البلوشي ووفد مكتب تنمية الصناعة خلال جولته أصحاب هذه المصانع، تثميناً لاختيارهم الاستثمار في أبوظبي، ودعماً لهم لمواصلة أعمالهم بما يمكنهم من الاستفادة من بيئة الأعمال المتميزة التي توفرها حكومة إمارة أبوظبي. ومن جانبه، أعرب عبادة عثمان أبوشقرة، نائب الرئيس لدعم الأعمال بالمناطق الصناعية لمنطقة خليفة الصناعية «كيزاد» الذي رافق وفد الدائرة في زيارته، عن شكره لمكتب تنمية الصناعة على زيارته الميدانية، مؤكداً حرص منطقة خليفة الصناعية على تعزيز التواصل والتنسيق المشترك مع مكتب تنمية الصناعة بما يهدف إلى تعزيز الاستثمارات الصناعية في المنطقة.

من جانبهم أعرب المستثمرون من أصحاب المصانع الجديدة عن شكرهم لدائرة التنمية الاقتصادية، وخاصة مكتب تنمية الصناعة، على اهتمامها وحرصها للاطلاع على استثماراتهم، مؤكدين في الوقت ذاته مواصلة العمل لتسهم مصانعهم بشكل فاعل في تقديم قيمة مضافة للقطاع الصناعي في أبوظبي وتدعيم جهود حكومة الإمارة الرامية إلى تفعيل دور القطاع الخاص ليكون شريكاً استراتيجياً في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لأبوظبي.