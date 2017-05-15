الإمارات تشارك في مؤتمر الحزام والطريق للتعاون الدولي بالصين

بكين (وام)

شارك وفد من دولة الإمارات - إلى جانب وفود تمثل أكثر من 110 دول - في مؤتمر «الحزام والطريق للتعاون الدولي» الذي تستضيفه الحكومة الصينية في العاصمة بكين.

يهدف المؤتمر إلى تعزيز التقدم في مبادرة «حزام واحد وطريق واحد» التي تسعى إلى تطوير اقتصادات الدول الواقعة على امتداد ما كان يعرف قديما بطريق الحرير وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية فيما بينها ودمج اقتصادياتها في الاقتصاد العالمي.

ويعد المؤتمر أول حدث دولي يعقد حول استراتيجية مبادرة «حزام واحد - طريق واحد» منذ الإعلان عنها لأول مرة في عام 2013 من قبل الرئيس الصيني شي جين بينغ بهدف تطوير الاقتصادات الناشئة في آسيا وتعزيز علاقتها التجارية والاقتصادية مع بقية دول العالم. وتهدف استراتيجية «حزام واحد طريق واحد» إلى تنسيق السياسات وتطوير المشاريع الرئيسية للبنية التحتية والطاقة والنقل والقيام بدور محفز للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الاستقرار والسلم والازدهار في العالم.

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة في كلمته خلال المؤتمر « إنه تماشيا مع توجيهات القيادة بالعمل على مد جسور التعاون وبناء الشراكات الاستراتيجية أعربت دولة الإمارات عن دعمها وتأييدها لمبادرة «حزام واحد - طريق واحد» التي تسهم في تعزيز الأمن والسلم والاستقرار من خلال تشجيع التعاون البناء والروح الإيجابية والشراكة الحقيقية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيدين الإقليمي والعالمي». وأضاف «إن التقدم نحو تحقيق أهداف مبادرة «حزام واحد - طريق واحد» يتطلب تنسيق الأفكار وتوحيد الجهود وإقامة شراكات استراتيجية طويلة الأمد وبناء جسور راسخة بين اقتصاديات دول هذه المنطقة وبقية العالم.. ولا شك في أن نجاحنا في تعزيز التنسيق في القطاعات الأساسية الثلاثة التي تشملها هذه المبادرة والمتمثلة في الطاقة والبنية التحتية والنقل سيحقق نتائج إيجابية يتجاوز تأثيرها دول المنطقة ليصل إلى مختلف أنحاء العالم.. كما أن نجاح المبادرة سيسهم في توطيد العلاقات وتعزيز الاستقرار والتشجيع على التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك».

وقال معاليه «تماشيا مع توجيهات القيادة وباعتبار أن دولة الإمارات تعد من مزودي الطاقة الرئيسيين في العالم فإننا ملتزمون بضمان أمن إمدادات الطاقة في منطقة مبادرة « حزام واحد - طريق واحد «.. ويمثل التوقيع على اتفاقيات بين شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وكل من «شركة البترول الوطنية الصينية» و»الشركة الصينية المحدودة للطاقة» دليلا واضحا على حرصنا على تعزيز التعاون والشراكة في هذا المجال».

وتتعاون دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية بشكل وثيق لتحسين طرق وممرات التجارة بين منطقة المبادرة ومختلف الكتل التجارية والاقتصادية في العالم وذلك استنادا إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدولة الإمارات الذي يتوسط قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا وبالاستفادة من خبرتها الكبيرة كمركز أساسي ومتميز للخدمات اللوجستية. ومن الأمثلة على ذلك الاتفاقية التي وقعتها « موانئ أبوظبي» مع شركة كوسكو الصينية للشحن البحري لمضاعفة الطاقة الاستيعابية لمناولة الحاويات في ميناء خليفة بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين دول المبادرة. ومنذ إطلاق هذه المبادرة الطموحة قبل أربع سنوات بلغت استثمارات الصين المباشرة فيها أكثر من 50 مليار دولار.