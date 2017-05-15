صور.. نائب رئيس الدولة: القطاع المصرفي شريك رئيس للتنمية الاقتصادية والحضارية في الإمارات

دبي (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن القطاع المصرفي في الدولة شريك رئيس في التنمية الاقتصادية والحضارية، ويلعب دوراً إيجابياً في تعزيز الاقتصاد الوطني في الدولة، ويوفر فرص عمل سانحة للشباب، خاصة الخريجين منهم الذين يشكلون نسبة ليست بالقليلة من موظفي هذا القطاع الحيوي.

جاء ذلك، خلال حضور سموه، وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، احتفال بنك المشرق بمناسبة يوبيله الذهبي. وبارك صاحب السمو نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، لمؤسس البنك عبدالله الغرير نجاحه في تأسيس وتطوير هذا المصرف الوطني الذي يضطلع بدور إيجابي في دعم اقتصادنا الوطني على كل صعيد. وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مؤسس البنك ورئيسه التنفيذي وأسرة البنك، على ما حققوه من إنجازات غاية في الأهمية، خاصة على صعيد دعم وتمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية الوطنية. ونوه سموه بمساهمات بنك المشرق في تمويل المشاريع التنموية الوطنية، وغيرها من المساهمات التي تدعم اقتصادنا الوطني، وتعزز الدور الإيجابي والبناء للمصارف العاملة في الدولة، خاصة الوطنية منها.