بالصور.. محمد بن راشد يشهد إطلاق «مرسى العرب» في دبي بتكلفة 6.5 مليار درهم

دبي (وام)

اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى جانبه ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، على مجسم المشروع السياحي الترفيهي والتجاري الواعد «مرسى العرب» الذي ستنفذه «دبي القابضة» على شاطئ جميرا في دبي، وعلى مقربة من موقع برج العرب.

وتعرف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى مكونات المشروع الذي باركه سموه، من عبدالله أحمد الحباي، رئيس «دبي القابضة»، ومساعده إدريس الرفيع الرئيس التنفيذي في الشركة، حيث أوضح المهندس الحباي أن مجموعة جميرا ستقدم من خلال هذا المشروع منتجعاً عائلياً بمرافق عالمية متكاملة، تتميز بخدمات فندقية إضافية إلى جانب الفنادق التابعة للمجموعة، وأبرزها برج العرب وفندق جميرا بيتش وفندق جميرا النسيم وفندق جميرا مينا السلام وفندق جميرا القصر، وفندق جميرا دار المضيف.

ويتألف المشروع الجديد «مرسى العرب» من فندق عائلي جديد و«وايلد وادي»، والتي سيضاف إليها جولات وألعاب مائية جديدة وخيارات ترفيهية غير مسبوقة، ويضم كذلك مجمع مساحات مكتبية للشركات العالمية، ومركزاً ضخماً للمؤتمرات متعدد الاستخدامات، ومركزاً للتسوق تصل مساحته إلى ما يزيد على 20 ألف متر مربع، ومطاعم ومقاهي متنوعة.