الاكتئاب يزيد خطر البدانة بنسبة 49% والأزمات القلبية ب 57%

أبوظبي(الاتحاد نت)

يجد الكثيرون في الطعام ملاذاً لهم حينما يشعرون بالضيق أو الاكتئاب، هذا ما تؤكده دراسة حديثة أشارت إلى أن الإصابة بأعراض مثل هذه، تزيد من خطر معاناة المرء من البدانة بنسبة 49%.

كما أظهرت الدراسة أن اجتياح تلك المشاعر السلبية للإنسان يزيد من احتمالات معاناته من الأزمات القلبية بنسبة 57%.

وشملت الدراسة، التي جرت في الولايات المتحدة، 1085 شخصاً يعانون من أعراض الاكتئاب ويواجهون خطر الإصابة بنوبات قلبية.

ووجد الباحثون أن هناك مؤشراتٍ في دماء هؤلاء الأشخاص تفيد بأنهم أكثر عرضة للإصابة بالتهابات داخلية، وهي سبب معروف للمعاناة من مشكلات في القلب.

وأشاروا إلى أن ذلك قد يشكل العامل الأبرز الذي يزيد من خطر إصابة «المكتئبين» بالأزمات القلبية، وذلك بقدرٍ أكبر من سلوكياتهم غير الصحية، مثل ميلهم للتدخين وعدم ممارستهم نشاطاً بدنياً بشكلٍ كافٍ.