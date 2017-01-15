7 نصائح ضرورية للباحثين عن السعادة الزوجية

أبوظبي (الاتحاد)

الزواج سنة الله في الأرض وبه يستقيم العيش ويبقى النوع، والمقبلون على الزواج ينتظرون دائماً أن تكون رحلتهم في الحياة الجديدة مغمورة بالسعادة خالية من المنغصات. لكن الواقع يقول إن الزواج في بعض الأحيان لا يأتي بما يشتهي أصحابه، بدليل ارتفاع معدلات الطلاق في كثير من دول العالم، بما في ذلك المجتمعات العربية. وبالتالي أصبحت التساؤلات عن كيف يمكن أن ينجح الزواج ويجلب السعادة لكل شريكين، تتردد بلا انقطاع.

صحيفة الغارديان البريطانية قدمت «روشتة» من سبع نصائح، تقول إنها مهمة جداً من أجل حياة زوجية خالية من النكد، مليئة بالحب والتفاهم والسعادة... وهي فيما يلي:

أولاً: الكمال لله وحده

يجب أن نقبل بهذه الحقيقة منذ بداية الارتباط، ، فمن الضروري أن لا تنتظر من شريك الحياة أن يكون «كامل الأوصاف» أو «مثالياً» بما يستوفي شروطك أو يحقق أمنياتك كلها. عليك فقط أن تسعى من أجل أن تجد الشخص المناسب بدرجة تسمح بأن تكون هناك علاقة جيدة بما يكفي لمواصلة الحياة من دون متاعب.