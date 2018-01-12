الإمارات تشارك في ملتقى صناع القرار حول آفاق التنمية المستدامة

الكويت (الاتحاد)
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في فعاليات كل من الاجتماع الأول لمجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط لعام (2017-2018)، وملتقى صناع القرار حول آفاق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، والتي عقدت مؤخراً بمقر المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت.
مثّل المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، الدولة في الاجتماعات بمشاركة نحو 15 عضوا من ممثلي الدول العربية الأعضاء في المعهد.
|
فيما شهد ملتقى صناع القرار حول آفاق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي تنظيم جلستين حواريتين، شملت استعراض محتوى الإصدار الثالث لتقرير التنمية العربية بشأن السياسات الحديثة للتنوع الاقتصادي في الاقتصادات العربية، فيما ركزت الجلسة الثانية على مناقشة المحتوى العام للإصدار الرابع من تقرير التنمية العربية.
|
وأشار إلى خروج العديد من التوصيات والمبادرات المثمرة من تلك الاجتماعات، من بينها (ملتقى صناع القرار حول آفاق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي)، والذي عقد بناء على توصية مجلس أمناء المعهد خلال اجتماعه الثاني لعام 2016-2017.
وتابع أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز أوجه الشراكة والتعاون القائم مع المعهد والاستفادة من الإمكانيات والخدمات التي يقدمها في مجالات بناء القدرات والكوادر البشرية والتدريب والبحوث والاستشارات والمحافل العلمية.