الإمارات تشارك في ملتقى صناع القرار حول آفاق التنمية المستدامة

الكويت (الاتحاد)

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في فعاليات كل من الاجتماع الأول لمجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط لعام (2017-2018)، وملتقى صناع القرار حول آفاق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، والتي عقدت مؤخراً بمقر المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت.

مثّل المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، الدولة في الاجتماعات بمشاركة نحو 15 عضوا من ممثلي الدول العربية الأعضاء في المعهد.

وشهد الاجتماع الأول لمجس أمناء المعهد العربي للتخطيط لعام (2017-2018) استعراض إنجازات المعهد خلال الفترة الماضية ورصد التطور الراهن في الأنشطة الخاصة بالتدريب والمشاريع البحثية والاستشارية والملتقيات العلمية والإصدارات التي تم إنجازها، وأيضاً التباحث حول أبرز المشاريع المطروحة على أجندة المعهد خلال الفترة المقبلة.

فيما شهد ملتقى صناع القرار حول آفاق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي تنظيم جلستين حواريتين، شملت استعراض محتوى الإصدار الثالث لتقرير التنمية العربية بشأن السياسات الحديثة للتنوع الاقتصادي في الاقتصادات العربية، فيما ركزت الجلسة الثانية على مناقشة المحتوى العام للإصدار الرابع من تقرير التنمية العربية.

وأكد الشحي الأهمية التي تكتسبها اجتماعات مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط والتي تشكل منصة متميزة للتباحث حول سبل تعزيز العمل التنموي المشترك بين الدول العربية وتطوير إمكانيات وقدرات تلك الدول بما يعزز من قدرتها على مواجهة التحديات التنموية المطروحة على صعيد المنطقة، وأيضاً إقليمياً ودولياً.

وأشار إلى خروج العديد من التوصيات والمبادرات المثمرة من تلك الاجتماعات، من بينها (ملتقى صناع القرار حول آفاق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي)، والذي عقد بناء على توصية مجلس أمناء المعهد خلال اجتماعه الثاني لعام 2016-2017.

وتابع أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز أوجه الشراكة والتعاون القائم مع المعهد والاستفادة من الإمكانيات والخدمات التي يقدمها في مجالات بناء القدرات والكوادر البشرية والتدريب والبحوث والاستشارات والمحافل العلمية.