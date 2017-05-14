واشنطن (أ ف ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس أنه يريد العمل «بسرعة» لتعيين مدير جديد لمكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) بعدما أقال بشكل مفاجئ الثلاثاء الماضي جيمس كومي وأثار موجة انتقادات واسعة في واشنطن.

وإدارة ترامب الغارقة في أزمة سياسية بعد إقالة كومي وتفسيراتها المتخبطة، ستجري مقابلات مع أربعة مرشحين بحسب وسائل الإعلام الأميركية.

وقال الرئيس الأميركي على متن طائرته الرئاسية: «أمير فورس وان» صباح أمس قبل الإقلاع إلى فيرجينيا حيث سيلقي خطاباً في جامعة «يمكننا اتخاذ قرار بسرعة». ولم يعط الرئيس موعداً محدداً لكنه قال رداً على سؤال حول ما إذا كان القرار يمكن أن يصدر قبل مغادرته إلى السعودية الجمعة القادم «هذا أمر ممكن» مضيفاً: «أعتقد أن العملية ستمضي قدماً بشكل سريع جداً».

ووصف المرشحين المحتملين لخلافة كوبي بأنهم «أشخاص رائعون» ومن مستويات رفيعة جداً.

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» نقلاً عن مصادر مقربة من هذا الملف أن وزير العدل جيف سيشنز ومساعده رود روزنشتاين سيقابلان السبت مدير الإف بي آي بالوكالة أندرو ماكيب وسناتور تكساس جون كورنين وقاضي محكمة الاستئناف في نيويورك مايكل جارسيا وخبيرة قانونية هي أليس فيشر. وهؤلاء المرشحون الأربعة هم ضمن 12 شخصية تم التداول بأسمائها لترؤس مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي). ويواجه ترامب موجة انتقادات واسعة النطاق لإقالته كومي في أوج تحقيق تجريه «إف بي آي» حول علاقات محتملة بين فريق حملته وروسيا.