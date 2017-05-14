‬كوريا الشمالية: نتحاور مع أميركا إذا أصبحت الظروف مواتية

سيؤول، نيويورك (وكالات)

نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن دبلوماسية كورية شمالية كبيرة مختصة بالشؤون الأميركية قولها أمس، إن بيونج يانج ستجري حواراً مع الإدارة الأميركية إذا كانت الظروف مواتية لذلك. وقالت «يونهاب»، إن تشوي سون هوي مديرة عام شؤون الولايات المتحدة بوزارة الخارجية الكورية الشمالية أدلت بهذا التصريح للصحفيين في بكين لدى توجهها من النرويج عائدة إلى كوريا الشمالية.

وقالت «يونهاب»، إن تشوي قالت للصحفيين عندما سئلت عما إذا كانت كوريا الشمالية مستعدة لإجراء محادثات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب «سنجري حواراً إذا توافرت الظروف».

وعندما سئلت تشوي عما إذا كانت كوريا الشمالية مستعدة أيضاً لإجراء محادثات مع الحكومة الجديدة في سيؤول برئاسة الرئيس مون جيه - إن قالت «سنرى». وجاءت تصريحات تشوي، وهي عضو مخضرم في فريق التفاوض النووي الكوري الشمالي وسط تصعيد للجهود الدولية للضغط على كوريا الشمالية وتخفيف التوتر بشأن سعيها لحيازة أسلحة نووية.

وكان ترامب قد حذر في مقابلة معه أواخر أبريل من أن نشوب «صراع ضخم» مع كوريا الشمالية أمر محتمل ولكنه يفضل التوصل لنتيجة دبلوماسية للنزاع بشأن برامجها النووية والصاروخية. وقال ترامب فيما بعد، إنه سيكون «شرف له» مقابلة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في ظل الظروف المناسبة.