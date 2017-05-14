مواجهات وتهديد باجتياح طرابلس خلال 72 ساعة

عواصم (وكالات)

تعرض مقر قوات الأمن المركزي في حي بوسليم بالعاصمة الليبية طرابلس إلى قصف صاروخي في الساعات الأولى من صباح أمس، وسمع سكان المنطقة أصوات انفجارات عنيفة وشاهدوا أعمدة الدخان تتصاعد من مقر الأمن المركزي.

وأفادت مصادر ليبية بأن صلاح بادي قائد ميليشيات فجر ليبيا، التي غيرت اسمها لاحقاً إلى فخر ليبيا والموالية لحكومة الغويل، نشرت مدرعاتها في شوارع طرابلس وهددت باجتياح العاصمة والسيطرة عليها خلال 72 ساعة.

وحذر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني من محاولة بعض الأطراف، التي لم يسمها من إدخال العاصمة في دوامة جديدة من العنف «ليتسنى لهم تحقيق مصالح خاصة يعجزون عن تحقيقها من دون فوضى وإشهار السلاح».

وأكد المجلس الرئاسي: «لا رجعة عن الوفاق والتوافق بين الليبيين وعن مهمته في التمهيد للانتقال السلمي إلى دولة مدنية ديمقراطية دولة المؤسسات والقانون». وقال مصدر عسكري أمس، إن ثلاثة عناصر من الجيش الليبي لقوا حتفهم في انفجار لغم أرضي بمحور ظهر الأحمر جنوب غرب بلدة درنة شرق البلاد.