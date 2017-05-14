توثيق 339 انتهاكاً للمتمردين أبريل الماضي

عدن (الاتحاد)

كشفت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، أنها رصدت ووثقت 339 واقعة انتهاك ارتكبت بحق المدنيين خلال شهر أبريل الماضي من قبل مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

وذكرت اللجنة في بيان، أنها تمكنت من توثيق 277 واقعة انتهاك بملفات مكتملة أنجزها راصدوها بعد قيامهم بسلسلة مقابلات للضحايا وأخذ أقوال شهود العيان، موضحة أن الوقائع تمثلت في استهداف وتدمير 52 من الأعيان المدنية والممتلكات، و20 حالة إخفاء قسري لمدنيين و41 اعتقالا تعسفيا و8 حالات زرع ألغام، وتفجير 10 منازل بالعبوات والمتفجرات، و68 حالة قتل ناتج عن استهداف مدنيين، إضافة إلى 77 حالة إصابة لمواطنين مدنيين، وحالة تدمير دور عباده.