وفاة شرطي كويتي أطلق النار على نفسه بالخطأ

الكويت (وكالات)

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن أحد عناصر إدارة حماية الطائرات بالإدارة العامة لقوات الأمن الخاص، أطلق النار على نفسه عن طريق الخطأ أثناء قيامه بفحص السلاح الناري الخاص به ما أدى إلى وفاته.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أنه لدى توجه مجموعة من قوة إدارة حماية الطائرات إلى القسم المختص بتسلم الأسلحة النارية، وأثناء عملية فحص الأسلحة والتأكد من جهوزيتها، خرجت رصاصة من سلاح وكيل ضابط طلال عذاب العنزي، ما أدى إلى وفاته وإصابة زميله الرقيب أول أحمد عيسى الشطي، حيث تم إسعافه إلى المستشفى.

وأضافت أن التحقيقات الأولية في الحادث «المؤسف» تشير إلى أن الرصاصة التي أدت إلى وفاة الوكيل ضابط العنزي خرجت من سلاحه، وأن التحقيقات لا تزال مستمرة للوقوف على كامل ملابساته.