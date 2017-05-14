الإمارات: نتضامن مع السعودية في مواجهة الإرهاب

أبوظبي، عواصم (وام، وكالات)

دانت دولة الإمارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف حي المسورة في محافظة القطيف في المملكة العربية السعودية الشقيقة وأسفر عن مقتل شخصين أحدهما طفل وإصابة آخرين. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيانها أمس، تضامن دولة الإمارات مع المملكة وتأييدها الإجراءات كافة التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وشددت على موقف الإمارات الثابت والرافض للإرهاب بكل صوره وأشكاله، داعية إلى تعزيز التعاون الدولي وتضافر الجهود لاجتثاث هذه الآفة الخطيرة من جذورها والتي تهدد أمن واستقرار دول العالم.

وأشادت وزارة الخارجية بجهود الجهات الأمنية السعودية في تثبيت دعائم الأمن والسلم والحفاظ على أمن المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة، مشددة على فشل مثل هذه الأعمال الإرهابية الآثمة في النيل من مقدرات الدولة أو عرقلة الجهود التنموية المتواصلة فيها. وأعربت الوزارة عن تعازيها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعباً وأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

من جانبها، دانت وزارة الخارجية البحرينية الهجوم الإرهابي، وأكدت تضامن المملكة التام ووقوفها إلى جانب السعودية في التصدي لأشكال العنف والتطرف والإرهاب كافة.