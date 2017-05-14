السلطة ترحب بقرار منظمة أممية لتطوير المساعدات للفلسطينيين

رام الله(د ب أ)

رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي باعتماد قرار لفلسطين في المجلس الحاكم لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بإجماع الدول الـ58 الأعضاء ودون الحاجة للتصويت. وذكر أن القرار المذكور يطالب بالتركيز على تطوير الاحتياجات والمساعدات للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، كما ورد في قرارات المنظمة وبرامجها وتقاريرها، بما فيها استنتاجات التقارير التي تم إعدادها في عام 2015 حول الحق في التنمية: تخطيط التجمعات الفلسطينية في القدس الشرقية.

وقال المالكي، إن اعتماد قرار فلسطين تم في نهاية أعمال الدورة 26 لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية التي أنهت أعمالها في العاصمة الكينية نيروبي. وينعقد مجلس الإدارة مرة كل عامين ويتكون من 58 دولة عضو، تمثل 5 مجموعات إقليمية.

ترشح الدول الأعضاء من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمدة أربع سنوات. وعبر المالكي عن عميق شكره لدول المجلس الحاكم، والدول العربية، خاصة مملكة البحرين التي تبنت أولاً مشروع القرار.

واعتبر المالكي أن «الإجماع على قرارات فلسطين في المنظومة الدولية هو الشيء الطبيعي والمتوقع من دول المجتمع الدولي التي تلتزم بمبادئها وتقف مع حق الشعب الفلسطيني بما فيها المسكن اللائق».