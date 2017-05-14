استشهاد أردني طعن جندياً إسرائيلياً بالقدس

علاء المشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

استشهد مواطن أردني يدعى محمد عبد الله سليم (57 عاماً) أمس، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه في منطقة باب السلسلة على عتبات المسجد الأقصى المبارك، بزعم طعنه شرطياً إسرائيلياً.

وقالت وزارة الصحة: «إنها أبلغت رسمياً باستشهاد المواطن الأردني عقب إطلاق قوات الاحتلال النار عليه، في البلدة القديمة بالقدس المحتلة».

وأغلقت قوات الاحتلال بابي العامود والساهرة في الوقت الذي وصلت تعزيزات عسكرية وشرطية إلى المنطقة، والتي اعتدت على المواطنين قبل أن تعتقل شاباً.

وقال شهود عيان: «إن أحد عناصر شرطة الاحتلال المعروف بعنصريته وعدائه للمرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى، واعتداءاته عليهم، أصيب في عملية الطعن، وذكرت شرطة الاحتلال أن المواطن الأردني الهوية دخل إلى القدس قبل نحو أسبوع بتأشيرة سياحة ولغرض الزيارة».