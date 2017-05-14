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استشهاد أردني طعن جندياً إسرائيلياً بالقدس
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تاريخ النشر: الأحد 14 مايو 2017

علاء المشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

استشهد مواطن أردني يدعى محمد عبد الله سليم (57 عاماً) أمس، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه في منطقة باب السلسلة على عتبات المسجد الأقصى المبارك، بزعم طعنه شرطياً إسرائيلياً.

وقالت وزارة الصحة: «إنها أبلغت رسمياً باستشهاد المواطن الأردني عقب إطلاق قوات الاحتلال النار عليه، في البلدة القديمة بالقدس المحتلة».

وأغلقت قوات الاحتلال بابي العامود والساهرة في الوقت الذي وصلت تعزيزات عسكرية وشرطية إلى المنطقة، والتي اعتدت على المواطنين قبل أن تعتقل شاباً.

وقال شهود عيان: «إن أحد عناصر شرطة الاحتلال المعروف بعنصريته وعدائه للمرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى، واعتداءاته عليهم، أصيب في عملية الطعن، وذكرت شرطة الاحتلال أن المواطن الأردني الهوية دخل إلى القدس قبل نحو أسبوع بتأشيرة سياحة ولغرض الزيارة».

وأفاد شاهد عيان لوكالة «معاً» أن شخصاً كان يرتدي ملابس المستوطنين «البدلة السوداء الخاصة» قام بمهاجمة شرطي بسكين، ووجه له طعنات عدة في منطقة الرقبة والوجه. وأضاف الشاهد أن الشرطي المصاب أطلق الرصاص بكثافة باتجاه المنفذ، وبعد وقوعه على الأرض وصل أحد حراس المستوطنين، وأطلق رصاصة على رأسه. ... المزيد
     
 