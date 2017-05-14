عمان لموسكو: لا نريد مليشيات إرهابية ولا مذهبية على حدودنا



تاريخ النشر: الأحد 14 مايو 2017 عمان (أ ف ب) أكد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي لنظيره الروسي سيرجي لافروف، أن المملكة لا تريد «منظمات إرهابية ولا مليشيات مذهبية» على حدودها مع سوريا، في إشارة إلى المنظمات المتطرفة و«حزب الله» اللبناني، ووفقاً لبيان صادر عن الخارجية الأردنية، أكد الصفدي خلال اتصال هاتفي مع لافروف «أهمية وقف إطلاق النار في الجنوب السوري». وشدد على أن «الأردن لا يريد منظمات إرهابية ولا مليشيات مذهبية على حدوده الشمالية التي تضمن قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية أمنها». وبحث الوزيران «الجهود المبذولة لوقف القتال على جميع الأراضي السورية كخطوة أساسية نحو حل سياسي يقبل به الشعب السوري الشقيق وينهي الأزمة في سوريا». واستعرضا أيضاً اتفاق أستانا بشأن «مناطق تخفيف التصعيد»، فيما أكد الصفدي أن «وقف القتال أولوية يجب العمل على تحقيقها بشكل فوري»، معبراً عن دعم الأردن «لحل يحفظ وحدة تراب سوريا وتماسكها واستقلالية قرارها ويلبي طموحات شعبها».