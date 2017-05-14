عواصم (وكالات)

سيطرت «قوات سوريا الديمقراطية» على السجن التابع «لداعش» في الطبقة، ومركز اتحاد الفلاحين إضافة إلى 4 مزارع غرب المدينة، وباتت على بعد 6 كلم فقط من الرقة من الجهة الشمالية. في وقت أكدت مصادر إعلامية ميدانية من مدينة إدلب، أن تركيا تبذل جهوداً لتأسيس «الفيلق الأول» من فصائل المعارضة السورية المسلحة، والذي من المقرر أن يضم 17 فصيلاً شمال سوريا، بما في ذلك مقاتلو عملية «درع الفرات» التي أطلقتها أنقرة وأعلنت إنجاز مهمتها منذ نحو شهرين.

وأمس الأول، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية «قسد» التي يغلب عليها مقاتلو «وحدات حماية الشعب» الكردية السورية، أن عملية اقتحام الرقة معقل «داعش» الرئيس في سوريا، ستبدأ مطلع الصيف المقبل، في إشارة إلى يونيو القادم.

وخلال الأيام الأربعة الماضية من استئناف المرحلة الرابعة لحملة «غضب الفرات»، حرر مقاتلو «قسد» 185 كلم من قبضة «داعش»، بضمنها 6 قرى و7 مزارع.

وذكر نائب القائد العام لقوات «قسد» قهرمان حسن أن هذه القوات ستتلقى أسلحة نوعية ومدرعات، من الولايات المتحدة مع بدء الهجوم على الرقة، معرباً عن شكر فصيله للتحالف الدولي على الدعم العسكري السخي الذي ساهم في تحرير الطبقة.

وفيما يستعر الاقتتال بين الفصائل المنضوية تحت لواء الجيش الحر، من جهة و«هيئة تحرير الشام» التي تضم «النصرة» سابقاً في إدلب، أفادت تقارير إعلامية ميدانية أن أنقرة بصدد تشكيل تحالف عسكري سوري جديد باسم «الفيلق الأول» ويضم 17 فصيلاً مدعومة من تركيا.

ونقلت مواقع عن الناشط الإعلامي أيمن الحسين قوله إن الفيلق يضم «تجمع فاستقم كما أمرت» و«جيش إدلب الحر» و«جيش الإسلام» وغيرها من فصائل المعارضة المسلحة المدعومة أميركياً وتركياً باستثناء الأكراد.

ووفقاً لنشطاء، فإن مجموعة من المشايخ قامت بتوزيع بيان على علماء دين سوريين في تركيا وداخل الأراضي السورية، من أجل إعطاء «فتوى شرعية» لدخول القوات التركية، للمشاركة في السيطرة على محافظة إدلب، وإنهاء وجود «النصرة» والمجموعات المتشددة الأخرى المتحالفة معها.