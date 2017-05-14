«أخبار الساعة»: جهود إنسانية مستمرة لدعم اليمن

أبوظبي (وام)

أكدت نشرة «أخبار الساعة» حرص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على وحدة اليمن ودعمها لاستعادة الشرعية وتحقيق أمنها واستقراره.

وتحت عنوان «جهود إنسانية مستمرة لدعم اليمن»، قالت إنه في كل مناسبة ينعقد فيها اجتماع أو مؤتمر لمناقشة الشأن اليمني تبرز أهمية الأدوار التاريخية التي لعبتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالوقوف في وجه قوى التخريب والظلام التي حاولت مدعومة من جهات خارجية معادية إعادة اليمن إلى أسوأ الظروف الإنسانية بسبب سياسة التجويع ونهب الثروات وتشريد السكان واتباع سياسة القمع والاعتقالات والتصفية الجسدية، إضافة إلى تعطيل المؤسسات الخدمية ونشر الفتنة الطائفية وتعزيز النعرات الضيقة والاستحواذ على مقدرات الشعب واستغلالها لخدمة أهداف ضيقة وترسيخ الرؤية الأحادية، ما أدى إلى تشريد آلاف اليمنيين داخلياً وخارجياً.

وأضافت النشرة الصادرة عن «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية» أنه رغم كل ذلك فإن دول مجلس التعاون لم تتخل عن واجبها الأخلاقي والإنساني تجاه اليمن فسارعت في الاستجابة لنداء الضمير والواجب وضربت بيد من حديد على يد العابثين بأمن اليمن واستقراره فقدمت مختلف أنواع الدعم العسكري في إطار التحالف العربي لدعم الشرعية وسيرت قوافل الخير لمساعدة المحتاجين في ظل عملية إعادة الأمل.

وأشارت إلى أنها اجتمعت مؤخراً في الرياض لتقديم المزيد من المساعدات المالية لتقييم وإعادة إعمار ما تم تخريبه على يد الانقلابيين وذلك في إطار سلسلة من الاجتماعات المماثلة التي تم عقدها في الآونة الأخيرة للمساهمة بفاعلية في الجهود الإنسانية الإقليمية والدولية.

وقالت إن اجتماع التعافي وإعادة الإعمار في اليمن الذي انطلقت فعاليته الأربعاء الماضي في الرياض بمشاركة الإمارات، شكل فرصة مهمة لمناقشة أبرز الملفات المطروحة باليمن.

وأكدت أن مشاركة دولة الإمارات بفاعلية في الاجتماع تعد استمراراً للجهود الكبيرة التي تقوم بها لدعم اليمن وهي جهود جمعت بين العمل العسكري البطولي الذي قدمت من خلاله شهداء سقوا بدمائهم الزكية أرض اليمن دفاعا عن الحق والانخراط في العمل الإنساني استنادا إلى تدخلات «الهلال الأحمر» الإماراتية وبقية الهيئات والمنظمات الخيرية الأخرى.