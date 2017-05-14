«أخبار الساعة»: جهود إنسانية مستمرة لدعم اليمن

أبوظبي (وام)
أكدت نشرة «أخبار الساعة» حرص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على وحدة اليمن ودعمها لاستعادة الشرعية وتحقيق أمنها واستقراره.
وتحت عنوان «جهود إنسانية مستمرة لدعم اليمن»، قالت إنه في كل مناسبة ينعقد فيها اجتماع أو مؤتمر لمناقشة الشأن اليمني تبرز أهمية الأدوار التاريخية التي لعبتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالوقوف في وجه قوى التخريب والظلام التي حاولت مدعومة من جهات خارجية معادية إعادة اليمن إلى أسوأ الظروف الإنسانية بسبب سياسة التجويع ونهب الثروات وتشريد السكان واتباع سياسة القمع والاعتقالات والتصفية الجسدية، إضافة إلى تعطيل المؤسسات الخدمية ونشر الفتنة الطائفية وتعزيز النعرات الضيقة والاستحواذ على مقدرات الشعب واستغلالها لخدمة أهداف ضيقة وترسيخ الرؤية الأحادية، ما أدى إلى تشريد آلاف اليمنيين داخلياً وخارجياً.
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وأشارت إلى أنها اجتمعت مؤخراً في الرياض لتقديم المزيد من المساعدات المالية لتقييم وإعادة إعمار ما تم تخريبه على يد الانقلابيين وذلك في إطار سلسلة من الاجتماعات المماثلة التي تم عقدها في الآونة الأخيرة للمساهمة بفاعلية في الجهود الإنسانية الإقليمية والدولية.
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وأكدت أن مشاركة دولة الإمارات بفاعلية في الاجتماع تعد استمراراً للجهود الكبيرة التي تقوم بها لدعم اليمن وهي جهود جمعت بين العمل العسكري البطولي الذي قدمت من خلاله شهداء سقوا بدمائهم الزكية أرض اليمن دفاعا عن الحق والانخراط في العمل الإنساني استنادا إلى تدخلات «الهلال الأحمر» الإماراتية وبقية الهيئات والمنظمات الخيرية الأخرى.