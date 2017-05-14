قرقاش: التزامنا باليمن تاريخي وسقته تضحيات أبناء الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

اعتبر معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن التزام الإمارات باليمن، تاريخي، وأن تضحيات الإمارات وأبطالها في اليمن أقوى من «ثوار الثرثرة»، مؤكداً أن الدور الإماراتي في اليمن مساند للسعودية، وهدفه خير اليمن.

وقال معالي الدكتور في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «التزامنا التاريخي باليمن وشعبه، وجهه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، وسقته تضحيات أبناء الإمارات وشهادة خيرتهم، ولن ينال منه السفهاء والجبناء»، وأضاف «التزامنا ضمن التحالف العربي بقيادة الرياض، يقض مضجع ثوار الثرثرة، وفعل الإمارات وتضحية أبطالها أقوى أثراً من تنظيرهم، لن ينال عزمنا هذيانهم». وتابع معاليه «في خضم ضبابية موقف هذا السياسي وانتهازية ذاك الحزبي، يبرز أداء جيش الإمارات وعملها التنموي والإنساني صادقاً ومؤثراً، شتان ما بين الفعل والثرثرة»، وشدد على أن «الدور الإماراتي في اليمن مساند للسعودية وهدفه خير اليمن، ومن يدعي مصالح ضيقة لنا في ميناء أو قاعدة أو منطقة، حزبي جاحد لا يدرك توجهنا وموقفنا»، وختم معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية تغريداته بقوله «تحركنا ضمن التحالف العربي موجهاته إستراتيجية وقومية، ومقاصد بعض من ينتقدنا حزبية صغيرة أو شخصية ومادية، شتان الفرق بين منطق الدولة ومنطق هؤلاء».