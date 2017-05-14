الإمارات تدعم القطاع الطبي في عدن وتعز

عدن، حضرموت (الاتحاد، وام)
سلمت «الهلال الأحمر» الإماراتية المركز الوطني للإمداد الدوائي في عدن، شحنة عاجلة من المستلزمات الطبية والأدوية لمحافظتي عدن وتعز.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من «الهلال الأحمر» أمس لمستشفى الجمهورية التعليمي والمركز الوطني للإمداد الدوائي.
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ونوهت ميسري بمساهمات «الهلال» الإماراتية المتواصلة لدعم مشافي عدن والمخا في تعز، وقالت إن الزيارة تأتي عقب دعم وعطاء سابقين ساهما بشكل كبير في إعادة تطبيع الأوضاع وتحديداً في مستشفى الجمهورية. وأسفرت مساهمات «الهلال» المتواصلة وخلال زمن قصير عن تحقيق إنجازات كبيرة على صعيد تطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات الصحية بشكل خاص.
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من جانبه، أعرب عمر عبيد علوان مدير مدرسة الريضة عن شكره وتقديره لدولة الإمارات وذراعها الإنسانية المتمثلة في هيئة الهلال الأحمر على ما تقدمه من دعم وبناء وتطوير للمؤسسات الحكومية والأهلية في حضرموت، مشيداً بالدور الذي تؤديه «الهلال الأحمر» الإماراتية ودعمها المتواصل لإعادة تهيئة البنية التحتية في المحافظات المحررة من خلال مشاريع تنموية متنوعة.