معاشات المتقاعدين بأبوظبي مبكراً في «رمضان والعيدين»

أبوظبي (الاتحاد)
قرر سمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، رئيس مجلس إدارة صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، بإعادة جدولة معاشات المتقاعدين المسجلين في الصندوق خلال الأربعة أشهر المقبلة، والتي تتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك وعيدي الفطر والأضحى المباركين.
جاء القرار تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتعليمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتحقيق السعادة للمواطنين من خلال توفير مقومات الحياة الكريمة وتسهيل حصولهم على خدمات ذات مستوى عالٍ.
|
كما أخذ الصندوق بعين الاعتبار استمرارية الدخل الشهري للمتقاعدين والمستحقين وعدم صرف المعاش على فترات متباعدة، فقرر صرف معاشات شهر يوليو في اليوم العشرين من الشهر، وصرف معاشات شهر أغسطس في اليوم العشرين من الشهر، حيث من المتوقع أن يصادف عيد الأضحى المبارك الحادي والثلاثين من أغسطس، وذلك لتمكين المواطنين من الاحتفال بالعيد وتوفير ما يلزمهم وعوائلهم.
|
كما تقدم سمو الشيخ محمد بن خليفة بأسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ولإخوانه حكام الإمارات، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولشعب الإمارات كافة بمناسبة شهر رمضان المبارك.