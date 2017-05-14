معاشات المتقاعدين بأبوظبي مبكراً في «رمضان والعيدين»

أبوظبي (الاتحاد)

قرر سمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، رئيس مجلس إدارة صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، بإعادة جدولة معاشات المتقاعدين المسجلين في الصندوق خلال الأربعة أشهر المقبلة، والتي تتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك وعيدي الفطر والأضحى المباركين.

جاء القرار تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتعليمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتحقيق السعادة للمواطنين من خلال توفير مقومات الحياة الكريمة وتسهيل حصولهم على خدمات ذات مستوى عالٍ.

ويأتي هذا التوجيه بهدف التسهيل على المتقاعدين والمستحقين وتمكينهم من تأمين متطلبات أسرهم واحتياجاتهم قبل حلول المناسبات المباركة، وبناء عليه قام الصندوق بإعادة جدولة معاشات المتقاعدين، بحيث سيتم صرف معاشات المتقاعدين لشهر مايو في اليوم العشرين من الشهر، وذلك ليسهل عليهم توفير الاحتياجات الأسرية قبل حلول شهر رمضان المبارك، والمتوقع حلوله في السابع والعشرين من الشهر نفسه. كما يعتزم الصندوق صرف معاشات شهر يونيو في اليوم الثامن عشر من الشهر وذلك قبل حلول عيد الفطر المبارك.

كما أخذ الصندوق بعين الاعتبار استمرارية الدخل الشهري للمتقاعدين والمستحقين وعدم صرف المعاش على فترات متباعدة، فقرر صرف معاشات شهر يوليو في اليوم العشرين من الشهر، وصرف معاشات شهر أغسطس في اليوم العشرين من الشهر، حيث من المتوقع أن يصادف عيد الأضحى المبارك الحادي والثلاثين من أغسطس، وذلك لتمكين المواطنين من الاحتفال بالعيد وتوفير ما يلزمهم وعوائلهم.

وقال سمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للمعاشات: «إن صندوق أبوظبي للمعاشات يسهم في هدف الحكومة في تحقيق تنمية اجتماعية، تضمن حياة كريمة لأفراد المجتمع، لذا نحرص على تسخير خدماتنا وتحسينها بما يتلاءم مع احتياجات المواطنين، ويسهل عليهم تأمين التزاماتهم الأسرية، ومن هذا المنطلق جاء قرار إعادة جدولة معاشات المتقاعدين والمستحقين خلال الأشهر الأربعة القادمة؛ حتى يتسنى لهم توفير احتياجات أسرهم بوقت كاف قبل حلول شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى المباركين، راجين الله تعالى أن يعيدها على الأمة الإسلامية بالخير والسعادة».

كما تقدم سمو الشيخ محمد بن خليفة بأسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ولإخوانه حكام الإمارات، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولشعب الإمارات كافة بمناسبة شهر رمضان المبارك.