سامي عبد الرؤوف (دبي)

أصدر معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع قراراً وزارياً رقم 550/&rlmلسنة 2017 في شأن معايير تشخيص الوفاة، يحوي ثلاث مواد أساسية، تتضمن تشخيص الوفاة الناتجة عن التوقف التام والنهائي للقلب والتنفس، تشخيص الوفاة الناتجة عن التوقف التام والنهائي لجميع وظائف المخ، تشخيص الـوفـاة باستخدام المعايير الدماغية لـدى الأطـفـال.

وأكدت «الوزارة» أن هذا القرار يدعم برنامج زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية الذي صدر فيه مرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2016، ويشكل حلاً مستداماً لعدد كبير من المرضى، خاصة المصابين بالسرطان وأمراض القلب والفشل الرئوي والتليف الكبدي والفشل الكلوي، وذلك لأن الزراعة تؤدي للشفاء التام. وقال الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص في تصريح خاص لـ «الاتحاد»: «من الآن، ستستقبل الوزارة طلبات القطاع الصحي الخاص، للحصول على تراخيص السماح بنقل وزراعة الأعضاء للمرضى، بالتنسيق والتعاون مع اللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء».

وأضاف: «خلال الفترة الماضية ومنذ صدور قانون زراعة الأعضاء في شهر سبتمبر الماضي، وهناك استعدادات وحديث عن منح التراخيص للمنشآت الطبية لممارسة عمليات الزراعة والنقل للأعضاء، ومستشفيات جاهزة ومستعدة لزراعة الأعضاء، ووفرت كل المعايير والكوادر المتخصصة المطلوبة، إلا أن ذلك كان يستلزم صدور قرار معايير تشخيص الوفاة وهو ما تم بالفعل».

وكشف الأميري أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ونقل زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء، خلال الأيام القليلة المقبلة، وتتضمن شروط وإجراءات الترخيص، حيث يحظر إجراء عملية نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية إلا من خلال الأطباء المتخصصين والمنشآت المرخصة.