«الفرسان» يلحق بـ «الملحق الآسيوي» عبر «المركز الثالث»

وليد فاروق (دبي)

حسم الأهلي المركز الثالث لمصلحته، وحافظ على آخر فرصة للمشاركة في دوري أبطال آسيا خلال الموسم المقبل، من خلال «الملحق الآسيوي»، بفوزه على ضيفه بني ياس 2-1 مساء أمس ضمن «الجولة الـ 26» والأخيرة لدوري الخليج العربي. تقدم «الفرسان» عن طريق السنغالي ماكيتي ديوب في الدقيقة 5، وتعادل «السماوي» بهدف هينتي في الدقيقة 21 ، قبل أن ينجح جيان في إحراز الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 52، بهذه النتيجة رفع «الأحمر» رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثالث، فيما ودع بني ياس دوري الخليج العربي برصيد 15 نقطة.

فرض الأهلي سيطرته مبكراً على مجريات اللقاء، ووضح تفوقه الهجومي على مرمى سلطان مصبح حارس بني ياس، وسدد إسماعيل الحمادي كرة قوية تصدى لها الحارس، في إشارة إلى رغبة «الفرسان» في حسم النتيجة مبكراً، وسريعاً نجح الأهلي في ترجمة سيطرته وتفوقه الملحوظ بالهدف الأول عن طريق ديوب الذي تلقى تمريرة بينية داخل المنطقة من دون رقابة، سددها بسهولة في شباك سلطان مصبح محرزاً الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 5، ومنح الهدف لاعبي الأهلي مزيداً من التفوق والسيطرة على منطقة المناورات، وزاد الثقة لدى لاعبيه الذين وصلوا إلى مرمى بني ياس كثيراً، لكنهم افتقدوا اللمسة الأخيرة التي شابها عدم التركيز، ونجح النيجيري هينتي «المشاغب» في وضع بصمته على شباك ماجد ناصر، عندما تقدم وراوغ مراقبه، وسدد كرة قوية وجدت طريقها للزاوية البعيدة محرزاً هدف التعادل لبني ياس في الدقيقة 21.

نجح الأهلي في استعادة زمام الأمور بهدف «هدية» من الحارس سلطان مصبح الذي سقطت كرة ديوب من يده، لتجد جيان يودعها بجسمه داخل الشباك، محرزاً الهدف الثاني في الدقيقة 52. ووقف القائم الأيسر في طريق تسجيل الهدف الثالث لديوب، حيث ارتدت منه الكرة إلى يد الحارس.