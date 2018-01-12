«كهرباء دبي» «راعي الكفاءة» لقمة طاقة المستقبل في أبوظبي

دبي (وام)

تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي بصفتها «راعي الكفاءة» في الدورة الحادية عشرة من القمة العالمية لطاقة المستقبل التي تنظمها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، في الفترة من 15 إلى 18 يناير الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.

وقال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إن هذه الرعاية تنسجم مع هود تعزيز ريادة دولة الإمارات في مجال الاستثمار في الطاقة المتجددة، حيث تتكامل جهود الهيئة لتطوير حلول ومشاريع مبتكرة تسهم في بناء مستقبل مستدام لأجيالنا القادمة.

وأضاف «نعمل في الهيئة في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز التنمية المستدامة.

ونهدف من خلال مشاركتنا في القمة العالمية لطاقة المستقبل إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بهدف توحيد الجهود المبذولة لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة».

وقال«نسلط الضوء خلال القمة على جهودنا لدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى تحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر وإنتاج 75% من إجمالي طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050 من خلال مشاريع كبرى للطاقة المتجددة أبرزها، مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم وقدرة إنتاجية تصل إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030».