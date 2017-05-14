«النمور» يودع دوري «الكبار» على يد «الزعيم»

صلاح سليمان (العين)

فرض فريق العين على اتحاد كلباء الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى بعد التغلب عليه بهدفين لهدف، وذلك في مباراة الجولة الأخيرة من دوري الخليج العربي التي استضافها ملعب استاد هزاع بن زايد مساء أمس وانتهى شوطها الأول بتقدم العين بهدف يتيم حمل توقيع اللاعب إبراهيم دياكيه، وجاء في الدقيقة 24، وأضاف ناصر الشمراني الهدف الثاني في الدقيقة 85، بينما سجل لاتحاد كلباء شاهين سرور في الدقيقة 59.

ورغم الفوز أنهى العين بطولة الدوري محتلاً المركز الرابع برصيد 55 نقطة، بينما توقف رصيد اتحاد كلباء عند 19 نقطة لم تساعده على البقاء في دوري الأضواء والشهرة.

جاءت البداية هادئة من الجانبين ومضت الدقائق الافتتاحية دون أن تشهد أي محاولات خطرة على المرميين إذ كان الحذر عنواناً لأدائهما . وبقي الوضع على ما هو عليه دون تغيير إلى أن حانت الدقيقة 14، عندما أخطأ دفاع العين وحارسه خالد عيسى في إبعاد الكرة من منطقة الخطر لتقع أمام بكاري كونيه الذي أرسلها في المرمى الخالي لتنشق الأرض عن المدافع إسماعيل أحمد الذي نجح في إبعاد الكرة والحيلولة دونها والشباك البنفسجية. وبعدها بدقيقة واحدة تلوح فرصة تسجيل أول أهداف اللقاء للبرازيلي كايو لوكاس الذي سدد كرة قوية اصطدمت بجسم الحارس الذي أنقذ مرماه من هدف محقق.

كما أنقذ الحارس العيناوي خالد عيسى شباك العين من هدف مؤكد لاتحاد كلباء من كرة الأمامية طويلة وصلت إلى سياو ليتدخل خالد ويبعدها من أمامه وذلك في الدقيقة 16.