انخفاض أسعار الطاقة المتجددة يفتح آفاقاً اقتصادية جديدة لدول «التعاون»

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد عدنان أمين، مدير عام «الوكالة الدولية للطاقة المتجددة» (آيرينا) أن انخفاض أسعار الطاقة المتجددة يفتح آفاقاً اقتصادية جديدة أمام منطقة الخليج.

وقال أمين لـ «الاتحاد» إن أسعار الطاقة المتجددة أصبحت خلال السنوات القليلة الماضية تنافسية جدا، موضحاً أنه منذ عام 2010، تراجعت تكاليف توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الكهروضوئية بنسبة تقارب 75%، ومن محطات الرياح البحرية بمقدار الربع، ونتيجة لهذا التقدم الملحوظ، باتت تكاليف إنتاج الطاقة الجديدة من معظم المصادر المتجددة تنافس أي مصدر طاقة آخر في العديد من أنحاء العالم.

وأكد أن الطاقة المتجددة تسهم حاليا في تحفيز النمو الاقتصادي، وتوفير ملايين فرص العمل لذوي المهارات، وتعزيز أمن الطاقة، كما أنها تقود نقلة نوعية على صعيد إنتاج ونشر واستهلاك العالم للطاقة، كما أن الطاقة المتجددة تنطوي على مزايا اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق مثل الارتقاء بإمكانات القطاع الصحي، وإتاحة وصول غير مسبوق إلى الطاقة أمام مئات ملايين الأفراد غير المتصلين بالشبكة، وتحسين أمن المياه بشكل كبير، وخفض التكاليف، وتوفير حلول منخفضة الانبعاثات الكربونية لتحلية المياه.

وقال أمين: ثمة مناطق قليلة فقط تبدي فيها انخفاض الأسعار بوضوح أكبر من منطقة الخليج التي باتت اليوم في طليعة رواد عصر الطاقة الجديد، وأشار العديد من قادة البلدان الخليجية إلى وجود فرصة للتنافس على حصة في اقتصاد الطاقة الجديدة، ولتحقيق مناصب طويلة الأمد في طليعة قطاع الطاقة.