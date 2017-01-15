المجر توقف مراهقتين حاولتا الانضمام إلى «داعش»

بودابست (وكالات)

أعلنت السلطات المجرية أن فرنسية (19 عاما) وبلجيكية (18 عاما) اعتقلتا ليل الخميس الجمعة على الحدود في المجر بموجب مذكرة توقيف أوروبية للاشتباه بانهما كانتا تريدان الالتحاق بالمتشددين بينما كانتا تحاولان التوجه الى بلغاريا عن طريق صربيا.

وأوقفت الشابتان في مركز روجكي الحدودي بينما كانتا على متن حافلة متوجهة إلى صوفيا. وقال جيورجي باكوندي مستشار رئيس الوزراء لشؤون الأمن الداخلي إن المشتبه بهما اللتان كانت إحداهما تحمل جواز سفر مزورا، اعتقلتا بموجب مذكرة توقيف أوروبية «لعلاقتهما بمنظمة إرهابية».

ويشتبه بانهما كانتا تحاولان الالتحاق بصفوف تنظيم «داعش» في سوريا عن طريق بلغاريا ثم تركيا.