البولنديون يرحبون بالقوات الأميركية في بلادهم

زاجان، بولندا(أ ف ب)

رحب البولنديون حكومة وشعبا أمس بالقوات الأميركية التي وصلت الى البلاد هذا الاسبوع في اطار عملية انتشار غير مسبوقة في الخاصرة الشرقية لحلف شمال الأطلسي بهدف ردع أي تهديد روسي محتمل.

ورحبت رئيسة الوزراء البولندية بالجنود الاميركيين في بلدة زاغان على الحدود الالمانية، حيث ستتمركز الكتيبة الأميركية، وقالت «نرجو أن تشعروا أنكم في وطنكم».

وأضافت ان «تواجد الجنود الأميركيين في بولندا هو خطوة لضمان سلامة وأمن بولندا والمنطقة».

وتتألف «الكتيبة الحديدية» المجهزة بمعدات ثقيلة من نحو 3500 جندي، وهي تتخذ مقرا لها في فورت كارسون في كولورادو.

ومن المقرر ان تنتشر في كل من استونيا ولاتفيا وليتوانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر بشكل تناوبي.

ويأتي هذا الانتشار بسبب المخاوف الأمنية بعد قيام روسيا بضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014.