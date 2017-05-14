محمد حامد (دبي)

يستضيف استاد «الأولمبيكو» اليوم موقعة واعدة بالإثارة في إطار مباريات المرحلة الـ36 للدوري الإيطالي بين يوفنتوس الباحث عن نقطة واحدة تكفي لتتويجه بالدوري للمرة السادسة على التوالي، فيما يتمسك مضيفه روما بتحقيق الفوز دفاعاً عن المركز الثاني وسط منافسة قوية مع نابولي على الوصافة التي تمنح صاحبها بطاقة التأهل المباشر إلى دوري أبطال أوروبا. ويملك «اليوفي» في رصيده 85 نقطة، بينما حصد روما 78 نقطة منذ بداية الموسم.

وفي حال توج اليوفي باللقب فإنه سيكون قد مهد لنفسه طريقاً للحصول على ثلاثية المجد والتاريخ للموسم الحالي، حيث يطمح لحصد لقب الكأس حينما يواجه لاتسيو في النهائي الأربعاء المقبل، ثم نهائي دوري الأبطال أمام الريال 3 يونيو المقبل، ولم يسبق لفريق «السيدة العجوز» الحصول على ثلاثية المجد والتاريخ من قبل، ولم يفعلها في إيطاليا سوى «إنتر مورينيو» العام 2010.

ومن المتوقع أن يدفع روما في مباراة الليلة بتشكيلة تتكون على الأرجح من تشيزني حارساً، وأمامه للدفاع إيمرسون، ومانولاس، وفازيو، وخيسوس، وفي منتصف الملعب باريدس، ودي روسي، وناينجولان، وللهجوم الشعراوي، وصلاح، وبيروتي، في ظل إصابة هداف الفريق إيدين دجيكو والذي يغيب عن المباراة، مما يتيح الفرصة للنجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين.

في المقابل يقود تشكيلة اليوفي الحارس بوفون الذي حصل على راحة في مباراة اليوفي الأخيرة في الدوري، ولكنه يعود اليوم من أجل الحسم، وأمامه في الدفاع ليشتستاينر، وبونوتشي، وبنعطية، وساندرو، وفي منتصف الملعب بيانيتش، وكوادرادو، ورينكون، وفي الهجوم ديبالا، وماندزوكيتش، وهيجواين.