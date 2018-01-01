«هجين» راشد الخليفة في دبي



تاريخ النشر: الثلاثاء 02 يناير 2018 دبي (الاتحاد) يقيم غاليري أيام، في دبي، معرضاً فردياً للفنان راشد الخليفة، في الفترة من 20 كانون الثاني (يناير) ولغاية 10 آذار (مارس) 2018، بعنوان «هجين»، ضاماً مجموعة من الأعمال الحائطية من ست مجموعات مختلفة كان الفنان قد قدمها بين عامي 2010 و 2017. وخلال أربعة عقود استكشف راشد الخليفة طبيعة التجريب بالفن، مؤكداً أهمية المحتوى التجريبي لعمله. وقد تعددت أساليبه بالرسم من الواقعية والتعبيرية والفردية وصولاً إلى التجريدية والـColour Field في العقد الأخير. يركز راشد الخليفة في أعماله الأخيرة على جمالية الهوية المابعد حداثية كإعادة سياق لنمطه الفني، متحرياً طرقاً تعبيرية مختلفة كالسوريالية و الهندسية، وكذلك الأسطح والألوان ليخلق أعمالاً بسيطة ولكن عميقة بذات الوقت. بعض أعماله هجينة تخلط بين الرسم والنحت حيث يجرب الفنان الأبعاد الثلاثية مستخدماً الألمنيوم والاستانلس ستيل وغيرها من المواد. بادئاً بدائرة كنقطة انطلاق بالعديد من أعماله لتتطور وتتحول الى حفرة على سطح الألمنيوم المحدّب ما يعطي عمقاً فضائياً لأعماله. ومن خلال أبحاثه وأعماله الثلاثية الأبعاد ذات الأشكال الهندسية البسيطة والمتبدلة بلا حدود يبحث الفنان عن العلاقة بين العمل والمتلقي.