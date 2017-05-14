الجزيرة «منظومة» نجاح في كرة الإمارات

مصطفى الديب (أبوظبي)

ارتبط اسمه بـ «قلعة الفخر»، وأسهم في غرس أول بذور النجاح، وكتب أهم فصول البدايات، عندما كان أصغر من تولى رئاسة مجلس الإدارة في منتصف الثمانينيات، واليوم يبدو في قمة سعادته، وهو يرى قامة الجزيرة تعانق المجد وتحصد الإعجاب.

معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس نادي أبوظبي لسباقات الهجن، عاصر أهم مراحل «فخر أبوظبي»، وشاهد الأحلام، وهي تنمو وتكبر، وتتحول إلى حقيقة، حتى تربع الجزيرة فوق عرش كرة الإمارات، وبات يحلق في فضاء التألق والألقاب من موسم إلى آخر.

وعندما يتحدث معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، عن إنجاز الجزيرة، فنحن أمام رؤية مختلفة، تحمل صوراً ومشاهد ومشاعر بكل ألوان «الفخر»، وكلمات تنبض بالحب والفرحة والسعادة.

وفي بداية حديثه لـ «الاتحاد»، وجّه معالي الشيخ سلطان بن حمدان الشكر والتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وقال إن ما حققه الجزيرة من إنجاز، ليس سوى ثمرة دعم واهتمام صاحب السمو رئيس الدولة بالرياضة والرياضيين.