إنتاج السكر في كوبا يعاني الحصار

بيدرو بيتانكور (أ ف ب)

كان مصنع السكر في بيدرو بيتانكور خلية نحل تعجّ بالحركة والإنتاج. أما اليوم، فلم يبق منه سوى بقايا قليلة يجتهد عمال في إزالتها تماماً، في ظل أسف عليه وعلى قطاع السكر المتردي في جزيرة كوبا بعد عهود من الازدهار.

ويطلّ مصنع «كوبا ليبري» على حقول قصب سكر خضراء في منطقة ماتانانزاس، وما زال عدد من العمال ينشطون مستخدمين رافعة لتفكيك هيكل فولاذي وسط ركامه. وفي العام 2004، توقف المصنع عن العمل. وبعد ثلاث سنوات انطلقت أعمال هدمه. ويعرب مدير الورشة إليسر رودريغز، لمراسل وكالة فرانس برس، عن أسفه لقرار هدم المصنع، ويقول «أنا أنفذ عملية هدمه، لكني لست أنا من اتخذ هذا القرار»، مشيراً إلى أن عدداً من العمال السابقين فيه ما زالوا يبكون لدى مرورهم قرب الموقع.

وهذا المصنع واحد من مئة وحدة إنتاج من أصل 150 في قطاع السكر، توقفت عن العمل في إطار برنامج لإعادة تنظيم القطاع انطلقت في عام 2002؛ بهدف تعزيز الإنتاجية. وطالت هذه السياسة مئة ألف عامل ظلوا يقبضون أجورهم لبضعة أشهر قبل أن يتحوّل عدد منهم إلى أعمال أخرى، ويسافر آخرون خارج البلد.

ويقول رافايل سواريز، مدير العلاقات الدولية في مؤسسة «أزكوبا» الحكومية التي تدير القطاع، «إغلاق مصنع للسكر له آثار سيئة إنسانياً واجتماعياً، والثورة تسهر على أن لا تترك أحداً».