المصالح التجارية الأميركية - الصينية.. مبادرات تهدئة لا تقنع المشككين

واشنطن (أ ف ب)

يشكل الاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة مبادرة تهدئة جديدة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيال بكين، لكنه لم يقنع المشككين بالكامل. والأمر المؤكد هو أن الإجراءات الأولى التي كشفت يوم الجمعة «لخطة العمل لمئة يوم» التي أطلقتها واشنطن وبكين في منتصف أبريل تشير إلى روح تعاون تعكس قطيعة مع الخطاب المعادي للصين خلال حملة المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية.

وبعد وصوله إلى البيت الأبيض، أصبح موقف ترامب أكثر ليونة حيال بكين، وتخلى في منتصف أبريل الماضي عن اعتبار الصين بأنها بلد يتلاعب بسعر عملته، الوعد الذي كرره خلال حملته الانتخابية. وللوهلة الأولى، يبدو هذا الاتفاق التجاري الأميركي الصيني الأول يؤكد استراتيجية التهدئة ويكشف أولى ثمارها. وقال وزير التجارة الأميركي ويلبر روس، يوم الجمعة: «حققنا في أربعين يوماً تقدماً لم ينجزه المفاوضون السابقون خلال قرن».

وفي التفاصيل، تنص خطة العمل التي تقع في صفحتين من الحجم الكبير، خصوصاً على رفع الحظر الذي تفرضه بكين على لحوم الأبقار الأميركية منذ 13 عاماً وفتح الأسواق الصينية تدريجياً أمام الشركات الأميركية المشغلة لأنظمة الدفع». وقال كريغ أودن، رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأبقار الأميركيين، بارتياح في بيان: «لا يمكننا أن نقدر كم سيعود ذلك بالفائدة على مربي الماشية الأميركيين»، وأكد أنه ينتظر بصبر نافد التقرب من «1.4 مليار مستهلك جديد في الصين».

ومع أنه كبير، فهذا التقدم ليس جديداً تماماً، فمبدأ رفع الحظر عن لحوم الأبقار أقر في سبتمبر الماضي في عهد الرئيس باراك أوباما. والأمر الوحيد الجديد فعلياً هو أن قرار تسريع الصادرات المباشرة للغاز الطبيعي الأميركي المسال إلى الصين أثار ارتياح العاملين في هذا القطاع في الولايات المتحدة، وأكد تشارلي ريدل، مدير جمعية منتجي مركز الغاز الطبيعي المسال، أنها «إشارة قوية جاءت من البلدين بأن هناك اهتماماً حقيقياً في استخدام الغاز الطبيعي المسال الأميركي في الصين».