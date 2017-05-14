الشركات والمنظمات العالمية في مرمى ابتزاز الهجمات الإلكترونية

عواصم (وكالات)

استهدفت موجة من الهجمات الإلكترونية «غير المسبوقة»، بحسب الشرطة الأوروبية (يوروبول) مئات الدول أمس، ما أثر على عمل العديد من المؤسسات والمنظمات، من بينها مستشفيات في بريطانيا ومجموعة «رينو» الفرنسية للسيارات.

من روسيا إلى إسبانيا ومن المكسيك إلى أستراليا، طال «برنامج الفدية» عشرات الآف أجهزة الكمبيوتر، مستغلاً ثغرة في أنظمة التشغيل «ويندوز» كشفت في وثائق سرية لوكالة الأمن القومي الأميركية «ان اس ايه» تمت قرصنتها. ويبدو أن الضحية الأساسية والأكثر إثارة للقلق كون الأمر يمكن أن يعرض حياة المرضى للخطر، كانت خدمة الصحة العامة في بريطانيا «ان اتش اس» الخامسة في العالم من حيث عدد الموظفين مع 1.7 مليون شخص.

لكن «ان اتش اس» لم تكن الوحيدة. فقد أعلنت إدارة مجموعة «رينو» الفرنسية أمس، أنها تعرضت للهجوم وأنها أوقفت العمل في مواقع تصنيع في فرنسا وأيضاً في فرع الشركة «ريفوز» في سلوفينيا.

وأعلن المصرف المركزي الروسي أن النظام المصرفي في البلاد وعدداً من الوزارات استهدف بهجوم إلكتروني مكثف، بينما حاول قراصنة اختراق المنشآت المعلوماتية لشبكة السكك الحديد. كما شملت الهجمات العملاق الأميركي للبريد السريع «فيديكس» وشركة الاتصالات الإسبانية «تيليفونيكا».