غرق 5 مهاجرين في المتوسط وإنقاذ 750

روما (وكالات)
قال خفر السواحل الإيطالي أمس إنه تم إنقاذ نحو 750 مهاجرا كانوا في ستة قوارب مطاطية وخشبية في وسط البحر المتوسط، وتم انتشال جثث خمسة آخرين.
وأضاف أن رجاله وعاملين على سفن حربية وسفن صيد وسفن تجارية خاصة شاركوا في عمليات الإنقاذ وانتشال الجثث خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. ولم يدل بتفاصيل عن جنسيات المهاجرين.
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في باريس، أعلن برونو لومير أحد مستشاري مرشح اليمين الفرنسي للانتخابات الرئاسية فرنسوا فيون، أن الأخير سيرفض في حال فوزه استقبال عدد من اللاجئين يفوق ما تستقبله فرنسا في الوقت الحاضر.
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من جانبه، قال وزير الخارجية المجري بيتر سيرتو لصحيفة ألمانية إن المجر لن تفتح حدودها للاجئين والمهاجرين الذين يواجهون ظروفا شديدة البرودة في صربيا المجاورة. وصرح سيرتو لطبعة اليوم السبت من صحيفة «دي فيلت» الألمانية بأن المهاجرين الذين يحتاجون إلى المساعدة في صربيا يجب أن يسجلوا طلبات لجوء ويبحثون عن ملجأ هناك.
وتابع «العديد يتجنبون ذلك لأنهم يريدون التقدم بطلب لجوء في بلد آخر»، مؤكدا أن «أعدادا كبيرة من الناس ليس لديهم الحق في عبور دول آمنة واختيار دولة منها للعيش فيها».