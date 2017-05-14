«دبي المالي العالمي» يستقطب 200 شركة ذات أغراض خاصة

دبي (الاتحاد)

عزز مركز دبي المالي العالمي، مكانته الريادية والتزامه بالابتكار بنجاحه في استضافة أكثر من 200 من الشركات ذات الأغراض الخاصة الوسطى (ISPVs) والشركات ذات الأغراض الخاصة (SPCs).

ويوفر مركز دبي المالي العالمي هيكليات الشركات ذات الأغراض الخاصة الوسطى والشركات ذات الأغراض الخاصة التي تدعم طيفاً واسعاً من القطاعات، مثل النقل والتعليم والطاقة.

وتشمل قائمة العملاء شركات إقليمية وشركات عائلية ومجموعات دولية.

ويُستخدم مفهوم الشركات ذات الأغراض الخاصة الوسطى من مجموعة من الشركات، خاصة تلك التي تعتبر أسواقاً أجنبية ضعيفة، وهي تُستخدم عادة كخطة انتقالية للأسواق الخاصة أو العائلية. كما تستخدم من قبل شركات إدارة الصناديق التي تنشئ الشركات ذات الأغراض الخاصة الوسطى بهدف تحصين وضمان سلامة الالتزامات والأصول من صناديق أخرى ضمن نفس المجموعة.

وتلعب الشركات ذات الأغراض الخاصة (SPCs) دوراً محورياً في الأسواق المالية من خلال تقديم بنية قانونية جديدة كشركة محدودة الأسهم وخاضعة لقانون مركز دبي المالي العالمي، وذلك بهدف الترتيب لمعاملات مالية تحظى بهيكلية محددة. ويستخدم مفهوم الشركات ذات الأغراض الخاصة من قبل العملاء للمعاملات الإسلامية المهيكلة أو المعاملات المالية التقليدية (مثل التوريق، أو الديون المهيكلة، أو إصدار الصكوك) كالاقتراض أو المعاملات المالية في إطار عملية الاستحواذ.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «تؤكد هذه التطورات أن مركز دبي المالي العالمي أصبح الخيار المفضل لمعاملات التمويل المهيكلة المبتكرة، خاصة وأنه أصبح مقراً لأكثر من 200 من الشركات ذات الأغراض الخاصة الوسطى والشركات ذات الأغراض الخاصة والتي تصبح مع مرور الوقت هيكليات تمويل أكثر رواجاً في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا».

يذكر أن مركز دبي المالي العالمي يلعب دوراً محورياً في تلبية الاحتياجات المتنامية لقطاع الخدمات المالية في المنطقة، إذ أصبح الوجهة المثالية للشركات الدولية التي تتطلع إلى مزاولة أعمالها من المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.