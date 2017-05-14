دبي (الاتحاد)

تنظم هيئة الأوراق المالية والسلع ندوة توعية اليوم بعنوان «عزز معلوماتك تنمو استثماراتك»، بالتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية. وتستهدف الندوة الوسطاء والمحللين الماليين العاملين بشركات الوساطة بالدولة، في إطار مبادرات المشروع الوطني لتوعية المستثمرين بالأسواق المالية.

ويحاضر في الندوة منذر بركات مستشار الأسواق المالية بالهيئة وعبد الله النعيمي رئيس إدارة العمليات والرقابة بسوق أبوظبي للأوراق المالية، وتلقي الندوة الضوء على الجوانب الفنية المتعلقة بآلية البيع على المكشوف، والشروط والضوابط الخاصة بها، وتستهدف الارتقاء بأداء العاملين بشركات الوساطة. وتعد آلية البيع على المكشوف جزءاً من برنامج متصل لتحديث وتوسعة وترقية الأسواق المالية التي تستهدف تنويع آليات، وأدوات الاستثمار، وتندرج ضمن منهجية الهيئة في تبني نموذج المؤسسات ذاتية التنظيم (SRO) الذي تم تفعيله وفق قرار معالي سلطان بن سعيد المنصوري رئيس مجلس الإدارة وزير الاقتصاد رقم (26) لسنة 2016 بشأن تنظيم بعض الأنشطة والأدوات المالية وآليات التداول، والذي أفضى إلى نقل اختصاص عدد من الخدمات والآليات المالية من بينها التداول بالهامش، والبيع على المكشوف، والإقراض والاقتراض من الهيئة إلى السوقين.

ويتضمن نظام البيع على المكشوف المغطى بأسهم مقترضة قيام مستثمرين باقتراض أسهم وبيعها على أمل إعادة شرائها لاحقاً بسعر أقل، وبحيث يتاح للمستثمر المجال والفرصة لتحقيق الربح بالاستفادة من فرق السعر في حال انخفاض الأسعار، مما يعنى أنه يمكن للمستثمر أن يبيع ورقة مالية بسعر محدد بهدف أن يعود ليشتريها بسعر أقل، وبذلك يكون حقق ربحاً من فرق السعر في حال تراجع الأسعار وانخفاضها، وهي عملية تخضع لضوابط وضمانات ورقابة، وشركات مرخصة لتقديم هذه الخدمة وضوابط تملك الأنظمة المحاسبية الملائمة لذلك، وفقاً للمعايير التي تضعها إدارة السوق المالي.