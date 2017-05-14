«نجم»: 26% زيادة في الإنفاق بالبطاقات الائتمانية في عام 2016

حسام عبدالنبي (دبي)

نما حجم الإنفاق عبر البطاقات التي أصدرتها شركة «نجم» التابعة لمجموعة ماجد الفطيم، بنسبة 26% خلال العام الماضي، وزاد عدد عملاء الشركة بنسبة 15%، فيما زادت أرباح الشركة بنسبة 77% خلال العام ذاته، حسب رسول حجير، الرئيس التنفيذي لشركة «نجم» التابعة لمجموعة ماجد الفطيم، الذي أفاد خلال لقاء مع وسائل الإعلام أن شركة «نجم» تصدر ما بين 1500 إلى 2000 بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع يومياً، فيما يزيد عدد البطاقات الائتمانية التي أصدرتها الشركة عن 150 ألف بطاقة.

وتتضمن بطاقات الائتمان التي تصدرها «نجم» بطاقات نجم الائتمانية ذات الاسترداد النقدي، وبطاقات فوياجر، وبطاقة للمؤسسات حازت على جائزة أكثر البطاقات ابتكارا خلال مؤتمر الدفع اللا تلامسي «سيملس» الذي عقد مؤخراً، أما البطاقات مسبقة الدفع فتشمل بطاقات قابلة لإعادة التعبئة LoadnShop، LoadnTravel، وبطاقات هدية فيزا الخاصة بالمناسبات وغير المناسبات، وكذلك بطاقات افتراضية «بطاقة MyNet» وبطاقة بريمو للهدايا التي تتيح وضع الصورة الشخصية على البطاقة للشخص الذي سيتم إهداء البطاقة له من خلال موقع إلكتروني من دون الحاجة للوجود الفعلي.

وخلال حديثة أقر حجير، أن نسبة الفائدة على البطاقات الائتمانية في الإمارات تعد مرتفعة نسبياً مقارنة بسعر الفائدة على البطاقات في عدد من الدول الأوروبية، لكنه أرجع ذلك إلى زيادة نسبة المخاطرة لأن النسبة الأغلب من سكان الدولة من الوافدين، ويقوم بعضهم بالعودة إلى وطنه عند مواجهه أيه مشكلة مالية تجعله يتعثر من دون سداد مستحقات البطاقة ما يزيد من تكلفة الإقراض بشكل عام، ناصحاً حملة البطاقات بعدم استخدامها كوسيلة استدانة على المدى الزمني الطويل واللجوء إلى الحلول المصرفية الأخرى مثل الحصول على قروض شخصية أو الاستفادة من خطة الدفع الميسرة عبر تقسيط قيمة المشتريات على عدد من الأشهر.

وتوقع حجير، انخفاض الفائدة على البطاقات الائتمانية، وأن يزيد التزام حملة البطاقات الائتمانية بشكل عام بالسداد خلال العامين القادمين، مسوغاً ذلك بأن وجود تقارير شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية واتساع نطاق تلك التقارير ليشمل عددا من القطاعات مثل الاتصالات والإيجارات في المستقبل سيجعل العملاء أكثر حرصاً على الالتزام وتالياً تقل المخاطر ما يتبعه تراجع سعر الفائدة على البطاقات الائتمانية في الدولة.