علوم متقدمة وتجارب علمية ترسخ الاستدامة في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

يتطلّع خريجو معهد مصدر للعلوم التكنولوجيا إلى تسخير ما اكتسبوه خلال دراستهم في المعهد من علم متقدم وتجارب علمية غنيّة لتحقيق أهدافهم المهنية والعلمية، والمساهمة في تعزيز وتحفيز الابتكار على مستوى الإمارات والعالم.

ومنذ تخريج أول دفعة من طلبة المعهد في عام 2011، يلتحق خريجو المعهد البالغ عددهم حالياً 585 خريجاً بمجالات عمل تتيح لهم توظيف خبراتهم ومهاراتهم التي اكتسبوها خلال دراستهم الأكاديمية في ترسيخ الاستدامة في الإمارات وخارجها، وهو ما يُظهر أهمية وقيمة الدرجات الأكاديمية التي نالوها في مجالات العلوم والهندسة، ويسهم في تحقيق رسالة المعهد الهادفة إلى تغيير العالم بالعلم.

وينظم معهد مصدر، الأربعاء المقبل، حفل تخريج دفعة 2017 من طلبة المعهد، والتي تضم 168 خريجاً على مستوى عالٍ من الكفاءة ومزودين بالمهارات والمعارف التي تمكنهم من السير على خطى خريجي المعهد السابقين، وتحقيق إنجازات مميزة تسهم في بناء عالم أفضل وأكثر استدامة.

وسيشهد الحفل تسليم شهادات التخرج لأكثر من 100 خريج من برنامج الدكتوراه متعدد التخصصات وبرامج الماجستير التسعة، والمنتمين إلى 34 دولة، يشكل الإماراتيون ما نسبته 50% من مجموع الخريجين.