«اتصالات» تقدم بيانات أكثر للشركات الصغيرة والمتوسطة

أبوظبي (الاتحاد)

طرحت «اتصالات» عرضاً خاصاً يتيح لعملائها بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحصول على 25 جيجابايت من البيانات مجاناً عند الاشتراك بأي من المزايا الإضافية لباقات الهاتف المتحرك، لتمكنهم من البقاء على اتصال دائم مع عملائهم في كل الأوقات وزيادة كفاءة أعمالهم، حسب ما أعلنت الشركة في بيان أمس.

ويمكن للعملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة الاشتراك بأي من المزايا الإضافية لباقات الهاتف المتحرك ابتداءً من 30 درهماً شهرياً والحصول على البيانات المجانية لمدة سنة اعتباراً من تاريخ الاشتراك. وهو عرض متاح لكل عملاء الهاتف المتحرك بنظام الفاتورة الشهرية بقطاع الشركات.

وقال عصام محمود، نائب الرئيس للتسويق-قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة في «اتصالات» «تسعى الشركة بصورة دائمة إلى توفير عروض متنوعة تقدم من خلالها قيمة مضافة لعملائها، وتتيح لهم إدارة أعمالهم بسلاسة والاستفادة من العديد من المميزات على المدى الطويل. ومن شأن هذا العرض أن يتيح لعملاء خدمة الهاتف المتحرك في قطاع الشركات الاستمتاع بخدمات بيانات مرنة، وفي الوقت نفسه البقاء على اتصال عبر شبكتنا للجيل الرابع 4GLTE والاستفادة من سرعتها الفائقة».

وأضاف «تدرك اتصالات جيداً احتياج الشركات لخدمات الاتصالات المتنقلة، ولذلك تتيح لها إمكانية تعزيز خدماتها من خلال المزايا الإضافية التي توفرها باقات الهاتف المتحرك. وتشمل تلك المزايا الإضافية دقائق محلية ودقائق دولية ودقائق تجوال وبيانات ورسائل قصيرة».