علي غانم هادي مديراً لمكاتب «الاتحاد للطيران» في السودان

أبوظبي (الاتحاد)

عينت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات علي غانم هادي في منصب المدير القُطري الجديد للشركة في السودان.

وسيتولّى هادي، من مقرّه في الخرطوم، مسؤولية قيادة العمليات التجارية للاتحاد للطيران في السودان التي تعدّ من أقدم أسواق الشركة.

ويتمتع هادي بخبرة تزيد عن أربعة أعوام من العمل مع الشركة، حيث تولى مؤخرًا مناصب عليا في المبيعات في أبوظبي، وكان مسؤولاً عن محفظة الحسابات الرئيسة لكبار العملاء، طوّر خلالها علاقات ممتازة مع قطاعيّ السفر والسياحة في منطقة الخليج العربي وما بعدها.

وقال داني بارانجر، نائب أول للرئيس لشؤون المبيعات العالمية: «يسرنا تعيين علي غانم هادي على رأس فريق العمل في مكاتبنا في الخرطوم، حيث سيواصل تعزيز مسيرة النجاح التجاري للشركة في السودان، التي تعدّ أقدم أسواق الاتحاد للطيران».

وأضاف: «لا ريب أن ترقية علي تأتي بمثابة تقدير لعمله الجاد والتزام الاتحاد للطيران تطوير ورعاية المواهب الإماراتية الشابة لتولّي مناصب قيادية في أبوظبي وخارجها».

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد للطيران بدأت تقديم خدماتها إلى السودان عام 2006، وتشغل في الوقت الراهن أربع رحلات في الأسبوع بين أبوظبي والخرطوم. وتتيح الخدمة للمسافرين إمكانيات ربط بين السودان والإمارات العربية المتحدة، إضافةً إلى تمكينهم من الوصول إلى وجهات رئيسة على امتداد شبكة وجهات الاتحاد للطيران العالمية في شبه القارة الهندية، وآسيا، وأوروبا وأمريكا الشمالية.