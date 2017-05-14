علي غانم هادي مديراً لمكاتب «الاتحاد للطيران» في السودان

أبوظبي (الاتحاد)
عينت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات علي غانم هادي في منصب المدير القُطري الجديد للشركة في السودان.
وسيتولّى هادي، من مقرّه في الخرطوم، مسؤولية قيادة العمليات التجارية للاتحاد للطيران في السودان التي تعدّ من أقدم أسواق الشركة.
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وقال داني بارانجر، نائب أول للرئيس لشؤون المبيعات العالمية: «يسرنا تعيين علي غانم هادي على رأس فريق العمل في مكاتبنا في الخرطوم، حيث سيواصل تعزيز مسيرة النجاح التجاري للشركة في السودان، التي تعدّ أقدم أسواق الاتحاد للطيران».
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وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد للطيران بدأت تقديم خدماتها إلى السودان عام 2006، وتشغل في الوقت الراهن أربع رحلات في الأسبوع بين أبوظبي والخرطوم. وتتيح الخدمة للمسافرين إمكانيات ربط بين السودان والإمارات العربية المتحدة، إضافةً إلى تمكينهم من الوصول إلى وجهات رئيسة على امتداد شبكة وجهات الاتحاد للطيران العالمية في شبه القارة الهندية، وآسيا، وأوروبا وأمريكا الشمالية.