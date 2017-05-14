جمارك دبي تنجز 2.33 مليون معاملة جمركية في 3 أشهر

دبي (الاتحاد)

أنجزت جمارك دبي 2.329 مليون معاملة جمركية خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 2.241 مليون معاملة جمركية خلال الربع الأول من 2016، وكان عدد المعاملات الجمركية التي أنجزتها جمارك دبي في عام 2016 بلغ نحو 9.1 مليون معاملة مقارنة مع 9 ملايين في 2015 و8.6 في 2014. وتشمل المعاملات الجمركية 19 خدمة رئيسة، تقدمها جمارك دبي من خلال 23 مركزاً جمركياً برياً وبحرياً وجوياً في أنحاء دبي، ويتم إنجازها عبر 6 قنوات لتقديم الخدمات أبرزها دبي التجارية، وقناة الأعمال الإلكترونية B2G، والموقع الإلكتروني للدائرة، وتطبيقات الهواتف والأجهزة الذكية.

وقال عبدالله محمد الخاجة المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين «إن جمارك دبي تعزز قدرتها على إنجاز المعاملات الجمركية بسرعة وكفاءة عالية من خلال تطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات في تقديم الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية للمتعاملين لإسعادهم».

وأضاف عبدالله محمد الخاجة «نحن نطبق أحدث المشاريع والمبادرات الرائدة للانتقال إلى مرحلة جديدة من الإنجازات استعداداً لاستضافة دبي معرض إكسبو 2020، وننسق جهودنا في هذا مع كل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتوفير خدمات متميزة تدعم نجاح الإمارة في استضافة المعرض، كما نعمل على تطبيق ما ستطبقه مدن العالم بعد 10 سنوات تنفيذاً لمبادرة دبي X10 وتمهيداً للانتقال إلى تنفيذ مئوية الإمارات 2071».

من جانبها، قالت إيمان بدر السويدي مدير إدارة البيانات الجمركية «تظهر الزيادة المستمرة في عدد المعاملات الجمركية التي تنجزها الدائرة التقدم الذي حققناه في تطوير أداءنا، ما يعزز قدرة الإمارة على استقطاب المزيد من التجارة العالمية ويرسخ موقعها كمركز إقليمي ودولي للتبادل التجاري بين مختلف الدول والمناطق».

وأضافت «نطبق في جمارك دبي استراتيجية متكاملة لتطوير الخدمات والتسهيلات المقدمة للمتعاملين تعمل على تحسين الأداء باستمرار، وقد قامت الدائرة في عام 2016 بتدشين برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك، لتمكين الشركات في الدولة من الحصول على امتيازات وتسهيلات في الدول التي سيتم توقيع اتفاقيات اعتراف متبادل معها، وأطلقت الدائرة كذلك مبادرة منصة مساحة العمل الذكية لاختصار وقت إدخال البيان الجمركي إلى أقل من 4 دقائق، وخدمة جواب، التي تعتمد على الذكاء الصناعي، لتمكين المتعاملين من التواصل مع الدائرة عن طريق منصات التواصل الاجتماعي، ونطور الآن ابتكار موظفة التفتيش الآندرويد الأولى من نوعها في العالم، وهو روبوت ذكي قادر على أداء مهام التفتيش الجمركي، وتدعم هذه الابتكارات ما حققناه من إنجازات رائدة في مختلف مجالات العمل الجمركي وما أحرزناه من تقدم في تطوير الإجراءات الجمركية، وقد تقدمت دولة الإمارات قياساً على إجراءات جمارك دبي إلى المركز الأول إقليمياً والرابع عالمياً على مؤشر كفاءة الإجراءات الجمركية في تقرير التنافسية العالمية».