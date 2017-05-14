افتتاح المؤتمر الـ23 للحكومة والمدن الذكية

دبي (الاتحاد)

انطلقت فعاليات ‬النسخة الـ23 ‬لمؤتمر «‬الحكومة ‬والمدن ‬الذكية ‬في ‬دول ‬مجلس ‬التعاون ‬الخليجي» ‬والذي ‬يعقد ‬على ‬مدار 5 ‬أيام ‬وسط ‬رعاية ‬ومشاركة ‬واسعة ‬من ‬المؤسسات ‬الإقليمية ‬والدولية، بحسب بيان أمس.

وفي أولى جلسات اليوم الأول للمؤتمر تحدث جو كلابي، نائب الرئيس لمؤسسة كلابي أناليتكس بالولايات المتحدة، عن تنامي تكنولوجيا خدمات الحكومة الذكية، وتناول خلال أهم مستجدات التكنولوجيا العالمية بكفاءة، وأليات تطوير أهداف المؤسسات والأعمال ومستويات الخدمات الحكومية التي تقدمها المؤسسات واستمراراً لمواكبة تطورات التكنولوجيا الرقمية العالمية.

وفي كلمة المؤتمر الرئيسية قال الدكتور سعيد خلفان الظاهري، رئيس مجلس إدارة شركة سمارت ورلد تناول عدة موضوعات جاء في مقدمتها إدارة الحكومة الذكية والمدن الذكية، واستراتيجيات تطوير الابتكار وقيادة الجودة، وأهم القضايا التي تعيد تشكيل الأمم والمدن والبلدان والاقتصاد، وسبل قيادة المنظمة الحكومية في الاقتصاد العالمي الجديد، وأهم تحديات الحوكمة وتطوير القدرة التنافسية العالمية والمجتمع الذكي واستراتيجيات الحوكمة لتحويل المجتمع، ومعايير عالمية للمنافسة والقدرة التنافسية، الأنظمة الذكية لإدارة نظم حوكمة الأداء واستراتيجيات الحوكمة الذكية.

وتحدث الدكتور عثمان ظفر الرئيس التنفيذي لدوك للاستشارات تناول خلالها أهم مسرعات المستقبل وأحدث الحلول واستراتيجيات لتطوير تحويل الأحياء والمناطق الحضرية إلى مدن القائمة على المعرفة، وذلك لتطوير أحدث معايير التنافسية العالمية، وتوفير كافة عناصر النجاح إلى تكامل تحويل مجتمع دول مجلس التعاون الخليجي إلى مجتمع متصل – استراتيجيات التنقل ومشاركة المواطنين للمؤسسات لكي تكون دول المنطقة الأكثر إبداعاً من خلال النماذج الابتكارية لمسرعات للمستقبل.

وفي ختام فعاليات اليوم الأول للمؤتمر دارت حلقة نقاش مفتوح حول ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي وتناولت أهم محاور النقاش عدة موضوعات جاء في مقدمتها ضريبة القيمة المضافة وتكنولوجيا إدارة وحوكمة السياسات المالية الضريبية وأهم الأنظمة الذكية لاحتساب ضريبة القيمة المضافة، وأهم اتجاهات تكنولوجيا الأعمال الحديثة، الاتجاهات الاقتصادية الحديثة وتطورات الخارطة الاقتصادية والتكنولوجية العالمية. ‭