«حرة الحمرية» تحقق أفضل خدمة إدارية حكومية

الشارقة (الاتحاد)

فازت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية بجائزة التميز للأعمال العربية 2017 ضمن فئة أفضل خدمة إدارية حكومية في الدولة والتي تنظمها مؤسسة جلوبال ميديا ومقرها المملكة المتحدة الناشر لمجلة أسواق الشرق الأوسط العالمية وذلك وفقا لنتائج تقييم الخدمات من قبل الخبراء والمختصين ولجنة تحكيم الجائزة، واستناداً إلى معايير منح الجائزة، حيث صممت جوائز التميز للأعمال العربية لعام 2017 للاحتفال بالإنجازات التي حققها أصحاب المواهب والإبداع من الشركات المتخصصة والأفراد مما يسلط الضوء على الأهداف المتميزة التي يحققونها بشكل مستمر.

وقال سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي «نحن فخورون بأننا استطعنا أن نصل بخدماتنا المقدمة لعملائنا بأفضل مستوى لترسيخ مكانة المنطقة الحرة بالحمرية كأفضل بيئة جاذبة للمستثمرين عبر الإجراءات الإدارية السلسة في كافة الخدمات المقدمة. وأضاف أن هذه الجائزة المرموقة تؤكد على حرصنا بأن نكون في مقدمة الجهات الحكومية المتميزة بسهولة خدماتها الإدارية يدعمها تميزنا في الإدارة والاستراتيجية والتسويق وخدمة العملاء، حيث تقدم إدارة الهيئة للمستثمرين باقة من الخدمات الإدارية والتراخيص تحت سقف واحد بالإضافة لخدمات الدعم الفني من خلال مجموعة من الخدمات المربوطة بباقة مميزة من الحلول التقنية التي ترقى إلى متطلبات الشركات المتخصصة في قطاع التكنولوجيا والطامحة إلى التوسع عالميا وغيرها، تقدمها إدارة نظم المعلومات.

كما تقدم الهيئة مجموعة من خدمات الدعم منها إدارة الهندسة والمشاريع التي تقدم باقة من الخدمات الاختيارية والحلول للمستثمرين من خلال التصميم الداخلي وكذلك إدارة المرافق وخدمات الزراعة والأمن وغيرها من الخدمات التي تساعد في إيجاد بيئة عمل مثالية للشركات العاملة في المنطقتين».

وأضاف المزروعي «وكوجهة مثلى للاستثمار، تعمل إدارة المنطقة على توفير حلول متكاملة لجذب المستثمرين الدوليين والإقليميين الباحثين عن بيئة عمل فريدة ومتميزة في خدماتها من خلال فريق عمل متعدد الجنسيات يتمتع بطيف واسع من الخبرات المتميزة على المستويين المحلي والدولي لتطبيق أفضل المعايير العالمية على أكمل وجه وفي بيئة عمل مريحة محورها العملاء والمستثمرون من شركات إقليمية وعالمية تتخذ من المنطقة مقرا لها لتوسيع وتشغيل عملياتها محلياً وعالمياً».

وتعد هذه الجائزة من أهم الجوائز العالمية التي تمنح في المنطقة وتخضع لعدة معايير دقيقة لاختيار الفائزين بها، وتم وضع هذه المعايير بواسطة نخبة من الحكام الدوليين المشهود لهم بالكفاءة الدولية في مجال الإدارة والتسويق.

كما تعتبر حرة الحمرية من أضخم المناطق الحرة في الشرق الأوسط. وتضم أكثر من 6700 شركة من 157 جنسية تعمل في مختلف القطاعات الـصـنـاعـيـة (الخفيفة والثقيلة) والـتـجـاريـة الـرائـدة كـقـطـاع الـنـفـط والـغـاز والـبـتـروكـيـمـاويـات والـحـديـد والـبـنـاء والأغـذيـة، بالإضافة لاستقطابها مجموعة من الشركات المتخصصة في الصناعات البحرية الملاحية وتصميم وبناء وصيانة السفن بأنواعها وأحجامها المختلفة.