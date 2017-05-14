«الشارقة لإدارة الأصول» تبدأ المرحلة الثانية من تطوير «الحراج» للسيارات

الشارقة (الاتحاد)

بدأت إدارة سوق الحراج للسيارات بالشارقة أحد مشاريع شركة الشارقة لإدارة الأصول بتنفيذ أعمال المرحلة الثانية من التوسعة والتحسين والتطوير في السوق، التي تتميز بتوفير إضافات نوعية، ومساحات جديدة يتوافر فيها المزيد من المعارض، بما يعزز الاستمرار في استقطاب الاستثمارات الخارجية والتجار في بيئة جاذبة ومميزة لتجارة السيارات يتوافر فيها مختلف التسهيلات والخدمات اللازمة للتجار والزبائن، وتحقيق المصلحة المشتركة العليا للإدارة والسوق والتجار والزبائن، وكسب المزيد من الجمهور والزبائن ليس من داخل الدولة فحسب، بل من كل دول الخليج العربية والعالم.

وقال أحمد جمعة المشرخ مدير سوق الحراج للسيارات، إن المرحلة الثانية من أعمال التوسعة والتطوير في السوق، تشهد زيادة عدد المعارض بمساحات مختلفة، والكثير من الخدمات المساندة لتجارة السيارات، وإضافة بعض الجوانب السياحية والاجتماعية التي تتميز بتوافر وإضفاء لمسات جمالية، من حيث توافر عدد من المطاعم والكوفي شوب، ومحلات التجزئة، إضافة إلى تطبيقات لفكرة الأجواء الاجتماعية واللقاءات والعمل، والجلسات المشتركة في منطقة ضمن السوق مزودة بالتجهيزات اللازمة، والواي فاي، لتكون مناسبة لإنجاز بعض المهمات الخاصة بالتجار والزوار، بما يسهم في توفير أجواء تضفي طابعاً ودياً واجتماعياً.

ولفت إلى أن الإدارة استعدت للمرحلة الثانية التي جاءت بناء على دروس مستفادة من المرحلة الأولى، حيث تركز على كيفية استقطاب المزيد من المستثمرين من داخل وخارج الدولة، وجعله منصة عالمية لتجارة للسيارات، واستخدام بعض مرافقه كمحطة ترفيهية وسياحية، وتجاوز فكرة كونه سوقاً للعمل والتجارة فقط، وبناء على ذلك، ستشهد المرحلة الثانية التي انطلقت الأعمال فيها السبت الماضي، توفير خدمات أكثر، في ظل سعي حثيث من أجل أن يكون السوق مكاناً اجتماعياً عائلياً وسياحياً بامتياز، إضافة إلى دوره في إطار المسؤولية الاجتماعية.

وتابع أن الفترة السابقة شهدت كذلك توقيع اتفاقية ومذكرة تفاهم مع شركة فولتورن موتورز العالمية لتعديل السيارات، بحضور مالك الشركة، الممثل العالمي الشهير تايريس جيبسون، حيث تضمنت الاتفاقية إنشاء أول فرع لشركة فولتورن موتورز العالمية في سوق الحراج بالشارقة، ليكون الفرع الأول للشركة على مستوى العالم، خارج أميركا، ووجود الفرع الأول لشركة فولتورن موتورز في سوق الحراج يعتبر واحدة من الإضافات النوعية التي يعمل السوق على توفيرها لمزيد من التميز وجذب المستثمرين والزبائن من داخل وخارج الدولة.