«الدار»: تسليم فلل «وست ياس» خلال الربع الأول من 2018

سيد الحجار (أبوظبي)

تبدأ شركة الدار العقارية تسليم الفلل السكنية للمشترين في مشروع «وست ياس»، خلال الربع الأول من العام المقبل، بحسب فهد سعيد الكتبي الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة، والذي كشف عن إنجاز 40% من المشروع.

وقال الكتبي، خلال جولة للصحفيين بمقر المشروع أمس، إن «وست ياس» يضم 1017 فيلا سكنية مكونة من 4 أو 5 غرف، بمساحات تتراوح بين 600 و800 متر مربع، مشيراً إلى انتهاء الشركة من بيع 60% من فلل المشروع تقريباً، حيث تبدأ أسعار الفلل ذات الأربع غرف من 4.35 مليون درهم، والخمس غرف من 5.3 مليون درهم.

وتوقع الكتبي تسليم نحو 250 فيلا خلال الربع الأول من العام المقبل، ليتم الانتهاء من تسليم جميع الوحدات بحلول الربع الثالث من 2018 تقريباً.

ولفت الكتبي إلى انتهاء الشركة من تجهيز 8 نماذج للفلل بمقر المشروع، حيث يتوافد الكثير من العملاء حالياً للاطلاع على الفلل، متوقعاً الانتهاء من بيع كل الفلل خلال فترة وجيزة، في ظل الطلب المتزايد على الشراء بجزيرة ياس.