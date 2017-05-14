هيئتا كهرباء أبوظبي ودبي تبحثان تعزيز التعاون

دبي (الاتحاد)

بحثت هيئتا كهرباء أبوظبي ودبي ‬تعزيز ‬التعاون ‬بين ‬الهيئتين، خلال استقبال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، في مقر الهيئة الرئيس بدبي، سيف صالح الصيعري، مدير عام هيئة مياه وكهرباء أبوظبي‏‭ ‬بالإنابة، ‬في ‬زيارة ‬هدفت ‬إلى التعرف ‬إلى ‬أفضل ‬الخبرات ‬والممارسات ‬العالمية.

وأكد الطاير أهمية التعاون المستمر والتكامل بين الجانبين في قطاعات الطاقة والمياه وتحسين الكفاءة، والعمل بروح الفريق الواحد. واستعرض برامج وخطط ومشاريع الهيئة في مجالات الطاقة الهادفة إلى تعزيز موقعها التنافسي العالمي خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والاستدامة والاقتصاد الأخضر.

وشرح الطاير تفاصيل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم (في موقع واحد) وفق نظام المنتج المستقل، الذي يدعم تحقيق أهداف إمارة دبي في تعزيز التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

كما تناول مسألة الأمن الإلكتروني وتبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين لتعزيز إجراءات الأمان، ومكافحة مخاطر الهجمات الإلكترونية. وأكد الطرفان أهمية العمل على‏‭ ‬تعزيز ‬الربط ‬الكهربائي ‬بين ‬الجهتين.

وتطرق الطرفان إلى أهمية الربط المائي بين الهيئتين وضرورة تعزيزه، وتعزيز استدامة الأمن المائي والمخزون الاستراتيجي للموارد المائية من خلال تعاون مشترك يساهم في تفادي الأزمات وأي نقص في المياه.

من جانبه أعرب الصيعري عن تقدير هيئة مياه وكهرباء أبوظبي للجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة كهرباء ومياه دبي في سبيل تعزيز أسس التعاون والتنسيق المشتركين بين الجهتين، وأثر ذلك في تطوير قطاع الماء والكهرباء على مستوى الدولة، بما يواكب التوجهات الحكومية الرشيدة. وأشاد بالجهود والمبادرات الاستراتيجية التي تنفذها هيئة مياه وكهرباء دبي في مجال إنتاج الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وبخاصة مشروع مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.